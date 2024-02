W Polsce debiutuje Huawei MateBook D 14 2024. Na start jest taniej

Firma Huawei wprowadza na polski rynek najnowszą generację swojego 14-calowego laptopa. MateBook D 14 2024 jest napędzany procesorem Intel 12. generacji, a energia zgromadzona w jego baterii powinna wystarczyć na wiele godzin komfortowej pracy.

Seria MateBook D to budżetowa linia przenośnych komputerów, które – zdaniem firmy Huawei – zyskały uznanie dzięki świetnemu stosunkowi ceny do oferowanej jakości. Najnowszy model z 14-calowym ekranem stworzono z myślą o osobach, które dużo się przemieszczają i często pracują lub uczą się zdalnie. Huawei MateBook D 14 2024 waży 1,39 kg i ma 15,9 mm grubości. Można go więc bez trudu zabrać ze sobą wszędzie. Metalowa obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu i użytkowania. W odświeżonym modelu znajduje się nowoczesny procesor Intel Core i5 12. generacji z serii H, który jest lepiej zoptymalizowany niż ten w poprzedniku. Procesor uzupełnia zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics oraz 16 GB szybkiej pamięci RAM. Ma to umożliwić płynniejszą pracę w wielu aplikacjach jednocześnie. Na dysku SSD o pojemności 512 GB powinno się zmieścić wszystko, czego potrzeba. Laptop został także wyposażony w mocną antenę Huawei Metaline, która zwiększa zasięg sieci Wi-Fi nawet do 270 m oraz zapewnia stabilne połączenia przy słabym sygnale.

Długa i komfortowa praca

Nowy laptop został wyposażony w ekran IPS FullView o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (16:10, 161 ppi), który ma dokładnie odwzorowywać detale oraz kolory, a jego matryca jest antyrefleksyjna i osiąga maksymalną jasność do 300 nitów i kontrast 1200:1. Ma to się przełożyć na dobrą widoczność nawet przy mocnym, naturalnym oświetleniu. Kąt widzenia wynosi z kolei 178°, a wyświetlacz można otworzyć nawet pod kątem 180°. Tryb ochrony oczu skutecznie filtruje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland, a także redukuje negatywny wpływ migotania obrazu, dzięki czemu możemy pracować dłużej bez dyskomfortu dla oczu. Bateria o pojemności 56 Wh pozwala na długie działanie, na przykład maksymalnie 13 godzin ciągłego odtwarzania wideo. Akumulator można podładować z mocą 65 W, a tą samą ładowarką można też naładować na przykład swój smartfon.

Większa wszechstronność

Huawei MateBook D 14 2024 został również wyposażony w uniwersalny wybór portów. Przede wszystkim znalazło się tutaj USB-C obsługujące ładowanie, przesyłanie obrazu oraz transmisję danych, a także złącze audio Jack 3,5 mm, USB-A 3.2, USB-A 2.0 oraz HDMI.

Funkcja Huawei Super Device pozwala połączyć z laptopem sprzęty Huawei (smartfon, tablet czy monitor) za pomocą jednego dotknięcia. Umożliwia nagrywanie zawartości ekranu komputera, przeciągnie dowolnych tekstów lub obrazów do schowka SuperHub, a także przenoszenie i udostępnianie plików pomiędzy połączonymi urządzeniami – szybko i bezprzewodowo. Na ekranie laptopa można również wyświetlić interfejs smartfonu i obsługiwać oba urządzenia za pomocą klawiatury i myszy. Pozwala to na jednoczesną pracę nawet na trzech aplikacjach ze smartfonu, na przykłąd na odpisywanie na wiadomości, porównywanie ofert czy przeglądanie ulubionych multimediów.

Funkcje do profesjonalnych wideokonferencji

W laptopie zastosowano kamerę 720p w górnej ramce ekranu i wspieraną przez dostępne tryby wideokonferencyjne, za sprawą których podczas ważnych rozmów użytkownik będzie mógł zaprezentować się z najlepszej strony. Tryb Beauty podkreśli to, co najlepsze w naszym wyglądzie i zamaskuje niedoskonałości na przykłąd po nieprzespanej nocy, a FollowCam automatycznie wyśrodkuje rozmówcę w kadrze, dzięki czemu zawsze będzie w centrum uwagi. Funkcja Eye Contact imituje naturalny kontakt wzrokowy podczas połączeń wideo, pozwalając na korzystanie z notatek i bycie w pełni przygotowanym, a wirtualne tło zapewnia ochronę prywatności.

Dostępność i cena, promocja na start

Laptop Huawei MateBook D 14 2024 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie na huawei.pl oraz w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Sugerowana cena detaliczna urządzenia z procesorem Intel Core i5-12450H (12. generacji) z 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB wynosi 3599 zł.

W ramach promocji na start, czyli od 19 lutego, cena urządzenia będzie obniżona o 600 zł – do 2999 zł.

Wszystkie podane ceny są wyłączenie cenami sugerowanymi. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są u sprzedawców.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Huawei