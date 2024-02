Huawei Pocket 2 na horyzoncie. Producent zdradza datę premiery

Huawei Pocket 2 zobaczymy jeszcze w tym tygodniu. Producent potwierdził datę premiery slkładanego smartfona.

Huawei nie zamierza odpuszczać walki o tytuł króla składanych smartfonów. Już niebawem w ofercie chińskiego producenta pojawi się urządzenie, które może go tego tego celu znacząco przybliżyć. Huawei Pocket 2 zaprezentowany zostanie już 22 lutego 2022 r.

Huawei Pocket 2 - stylowy składak (prawie) oficjalnie

Data została potwierdzona przez producenta na oficjalnym profilu w serwisie Weibo. Nie została też wybrana przypadkowo. Przewijająca się wszędzie cyfra "2" ma odgrywać kluczową rolę w marketingu nowego modelu. Nie tylko mamy do czynienia z drugą generacją urządzenia, ale dodatkowo po zewnętrznej części obudowy znajdziemy dwa okręgi, dzięki którym telefon wizualnie ma się wyróżniać z tłumu.

O samym smartfonie wiadomo póki co niewiele, szczególnie mając na uwadze bliską datę premiery. Huawei Pocket 2 ma być następcą modelu P50 Pocket, który do sprzedaży trafił pod koniec 2021 r. Dostaniemy więc telefon z klapką, który kusić ma w mniejszym stopniu specyfikacją, co atrakcyjnym designem. Sercem urządzenia będzie najprawdopodobniej autorski procesor HiSilicon Kirin 9000S i to w zasadzie wszystko, co na tym etapie możemy powiedzieć o jego parametrach.

Warto mieć na uwadze, że 22 lutego 2022 r. będzie miała miejsce chińska premiera telefonu. Na europejski debiut Huawei Pocket 2 prawdopodobnie będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Nie wykluczone, że nowy składak dotrze na nasze wody razem z nadchodzącymi flagowcami z rodziny P70.

