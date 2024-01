Idzie Huawei P70. Poznaliśmy jego tajną broń

Huawei P70 nadchodzi - i to w aż dwóch wersjach. Nowy przeciek zdradza ważne szczegóły na temat specyfikacji urzadzeń.

Dzięki nowemu przeciekowi od Digital Chat Station wiemy nieco więcej na temat nadchodzących flagowców ze stajni Huawei. Wygląda na to, że producent znowu zamierza podnieść poprzeczkę w kwestii mobilnej fotografii.

Huawei P70 z jeszcze lepszym aparatem

Według nowoopublikowanego postu nadchodzące urządzenia z serii Huawei P70 mają być wyposażone w potrójny aparat. Co najmniej jedno z urządzeń otrzyma przy tym główną jednostkę na bazie sensora OmniVision OV50H. To matryca w rozmiarze 1/1,3" o rozdzieczlości 50 Mpix. Do tego nowy telefon ma być wyposażony w zmienną przysłonę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku P60 Pro.

Dodatkowo na użytkowników ma czekać zakrzywiony z czterech stron ekran OLED o przekątne 6,7" i rozdzielczości 1,5K oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Do tego wcześniejsze przecieki wspominały o nowym procesorze HiSilicon Kirin 9010 oraz znacznym upgradzie dla aparatu ultraszerokokątnego, który miałby zostać sparowany z sensorem o rozmiarze 1". To ostatnie wydaje się mało prawdopodobne, jednak gdyby tak było, nowy flagowiec chińskiego producenta zdecydowanie nie miałby sobie równych w tej kategorii.

Kiedy możemy się spodziewać premiery nowych flagowców firmy Huawei? Dokładnej daty nie znamy, ale raczej nie będzie ona zbyt odległa. Podejrzewamy, że nowy model zobaczymy jeszcze w I kw. 2024 r.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała)

Źródło tekstu: GSMArena