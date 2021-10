Honor Play 5 Youth Edition już za kilka dni

Honor już za kilka dni pokaże nowego reprezentanta budżetowej serii 5G Honor Play. Będzie to tuż przed światowa premierą serii Honor 50.

Honor wreszcie wrócił do dawnego tempa wydawania swoich smartfonów. Końcówka października ma być dla Chińczyków wyjątkowo gorąca. Już 25 października w Chinach oficjalnie pojawi się kolejny reprezentant budżetowej serii Honor Play 5. Tym razem będzie to Honor Play 5 Youth Edition. Dosłownie nazajutrz będzie miała miejsce światowa premiera serii Honor 50. Do tej pory poza Państwem Środka smartfony te obecne są w Malezji. Skoro dostaniemy Honora 50, to czemu nie i nowego budżetowca?

Niestety, nie wiemy zbyt dokładnie czego się spodziewać. Dotychczasowe przecieki mówią o tym, że sercem nowego telefonu ma być albo układ MediaTek Dimensity 700 albo MediaTek Dimensity 720. To właśnie seria Dimensity pozwoliła MediaTekowi zrzucić Qualcomma z tronu w kategorii największego projektanta. Z boku urządzenia będzie się mieścił czytnik linii papilarnych. Smartfon będzie miał też podwójny aparat główny. Więcej na temat specyfikacji technicznej powinniśmy się (tradycyjnie już) dowiedzieć tuż przed oficjalną premierą.

Zobacz: Honor 50 już nie tylko dla Chin

Zobacz: Honor 50 Lite pojawi się w Europie. Widać inspirację Huaweiem...

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: weibo via gsmarena, wł