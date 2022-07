Honor Pad 8 oficjalnie. Zasili grono tabletów ze średniej półki

zaprezentował kolejnego tableta. Pad 8 już niedługo trafi do sklepów w Chinach. Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie wyjdzie poza granice Państwa Środka.

Właśnie na chińskim rynku pojawiła się nowa pozycja w segmencie tabletów. Honor właśnie zaprezentował swojego kolejnego tableta Pad 8. Urządzenie zostało wyposażone w 12-calowy ekran, chipset Qualcomm Snapdragon 680 i opcjonalną doczepianą klawiaturą.

Honor Pad 8 - specyfikacja

Honor Pad 8 skorzysta z wyświetlacza IPS LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli, który z każdej strony jest otoczony cienkimi ramkami. Na górnej zainstalowano przednią kamerę 5 Mpix. Kolejny aparat, również o rozdzielczości 5 Mpix możemy znaleźć na plecach urządzenia.

Honor Pad 8 będzie działać na systemie Snapdragon 680 stworzonym w procesie litograficznym 6nm. Za grafikę będzie odpowiadać układ Adreno 610. Urządzenie wyjdzie w kilku konfiguracjach pamięciowych: 4/128 GB, 6/128 GB i 8/128 GB. Nie wiadomo, czy będzie możliwość rozbudowy pamięci wbudowanej o kartę micro SD.

Pad 8 to urządzenie do rozrywki multimedialnej, a Magic UI 6.1 zapewnia obsługę podzielonego ekranu dla ponad 6000 aplikacji. Urządzenie jest smukłe i lekkie. Waży jedynie 520 gramów a jego wymiary to 278,54 x 174,06 x 6,9 mm. Honor Pad 8 został zaopatrzony w baterię o pojemności 7250 mAh i obsługuje szybkie ładowanie do 22,5 W.

Dostępność i cena

Na razie odbyła się wyłącznie chińska premiera tableta Honor Pad 8 i nic jeszcze nie wiadomo o planach firmy dotyczących wprowadzenia urządzenia na rynek globalny. Tablet już wkrótce trafi do chińskich sklepów i będzie kosztował:

1499 juanów (1033 złote) za wersję 4/128 GB

1799 juanów (1240 złotych) za wersję 6/128 GB

1999 juanów (1379 złotych) za wersję 8/128 GB

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: GSMArena