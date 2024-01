Honor Magic6 Pro na oficjalnych renderach. Premiera za kilka dni

Już za kilka dni ma się odbyć oficjalna prezentacja smartfonów z serii Honor Magic6, ale już teraz przedstawiciel tej firmy opublikował grafikę pokazującą wygląd topowego modelu. Widać podobieństwo do poprzednika, ale są też drobne zmiany.

George Zhao, dyrektor generalny marki Honor, podzielił się zdjęciem jednego ze smartfonów z serii Honor Magic6, opowiadając obszernie o inspiracji stojącej za zielonym malowaniem i designem "wyspy" fotograficznej. Wyjaśnił, w jaki sposób inspirujące były pięciotysięczna historia chińskiej cywilizacji, kamieniarstwo w XIX wieku i "witalność wszystkich rzeczy w przyrodzie":

Seria Honor Magic6 czerpie inspirację z historycznej cywilizacji i naturalnego piękna, a także kontynuuje innowacje i eksplorację formy i funkcji, piękna i doświadczenia. Ogólna konstrukcja obudowy jest zgodna z prostotą drogi, a wyspy aparatów nadal kontynuuje unikalny "Star Wheel Three Cameras" firmy Honor. Zewnętrzny kontur przyjmuje klasyczny kształt z długą historią. "Kształt poduszki" - okrąg w kwadracie. Jest to znak rozpoznawczy chińskiej cywilizacji liczącej 5000 lat - forma Sanxingdui "Yucong", która jest najpopularniejszą formą o szlifie diamentowym na zachodzie w XIX wieku, a także forma stuletniego estetycznego klasycznego luksusowego zegarka.

Wróćmy jednak "na ziemię". Seria Honor Magic6 zachowa zachowuje projekt tylnego panelu z trzema aparatami fotograficznymi, które mają najlepszą konfigurację w Honorze Magic6 Pro. To, co widzimy na oficjalnej grafice, jest zgodne z renderami topowego modelu, ujawnionymi przez leakstera Digital Chat Station, pokazującymi urządzenie ze wszystkich stron. Honor Magic6 Pro trafi do sprzedaży z trzema opcjami pamięci masowej – 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Premiera za kilka dni

W przyszłym tygodniu firma organizuje duże, dwudniowe wydarzenie. W dniach 10-11 stycznia 2024 roku Honor wprowadzi serię Magic6 oraz interfejs MagicOS 8.0. Nie opublikowano jednak jeszcze szczegółowego harmonogramu, kiedy każdy produkt zostanie ogłoszony.

