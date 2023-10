Honor zrzyna z Apple. Tak ma wyglądać Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Pro został przyłapany na pierwszych zdjęciach. Nowy smartfon mocno inspiruje się konkurencją z nadgryzionym jabłkiem.

Honor Magic 6 Pro to nadchodzący flagowiec w ofercie chińskiego producenta. Biorąc pod uwagę, że jego poprzednik okazał się jednym z bardziej pozytywnych zaskoczeń tego roku, bardzo dużo sobie po nim obiecujemy. Niestety na razie musimy się zaspokoić samymi spekulacjami.

No dobra - prawie samymi spekulacjami. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia urządzenia. Choć przedstawiony na nich egzemplarz jest mocno zakamuflowany, dają one pewne wyobrażenie na temat tego, jak będzie wyglądał nowy model oraz jaką zaoferuje funkcjonalność.

Honor Magic 6 Pro na pierwszych zdjęciach. Szykuje się tytan fotografii

Przede wszystkim na fotografiach widzimy zakrzywiony wyświetlacz z nietypowym otworem przedniego aparatu. Zamiast pojedynczego "oczka" mamy tutaj podłużną eliptyczną wyspę, na pierwszy rzut oka bardzo podobną do Dynamic Island z najnowszych iPhone'ów. Co więcej, mimo kiepskiej jakości obrazu, wprawne oko dostrzeże na niej nie jeden, a dwa obiektywy.

Co to oznacza w praktyce? Prawdopodobnie tyle, że czeka nas powrót konfiguracji znanej z tegorocznego Magic 5 Pro. Dostaniemy więc aparat przedni o rozdzielczości 12 Mpix oraz sensor głębi na bazie technologii ToF. To bardzo dobra wiadomość. Taki zestaw nie tylko zagwarantuje lepszą jakość zdjęć portretowych, ale przede pozwoli na bezpieczne korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy w miejsce bardziej popularnego skanera linii papilarnych.

Na zamieszczonych w sieci fotografiach widać też plecki urządzenia, choć na ich temat wiele powiedzieć nie możemy. Spod specjalnego etui można dostrzec wyłącznie tyle, że wyspa aparatu będzie gigantyczna, a sam aparat poza kilkoma obiektywami i diodą doświetlającą ma być wyposażony w dodatkowy sensor (laserowy autofokus?). Tak czy inaczej można śmiało założyć, że czeka nas telefon o poważnych aspiracjach fotograficznych.

Niestety będziemy musieli trochę poczekać, aż producent ujawni pozostałe karty. Premiery nowego flagowca marki Honor spodziewamy się dopiero w 2024 roku i dopiero wtedy spodziewamy się dowiedzieć na jego temat nieco więcej. Mimo to mocno trzymamy kciuki, by był co najmniej równie udany co poprzednik.

