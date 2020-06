Honor 9A ze światową premierą 23 czerwca

Już za tydzień swoją światową premierę będzie miał kolejny telefon marki Honor. Razem z routerem o wdzięcznej nazwie Router 3 zadebiutuje bowiem Honor 9A.

Już za tydzień Honor oficjalnie zaprezentuje całemu światu urządzenia, które zapowiedział wcześniej wyłącznie na rynku chińskim. Będą to telefon Honor 9A i router o dość prostej nazwie Router 3. Honor 9A ma wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, potrójny aparat główny i akumulator o pojemności 5000 mAh. Sercem smartfonu jest układ MediaTek Helio P22. Wyrobów tajwańskiej firmy możemy spodziewać się częściej - Honor poinformował o partnerstwie na długie lata. Użytkownik dostaje do swojej dyspozycji 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. System operacyjny to Android 10 z nakładką Magic UI 3.1.

Drugim urządzeniem będzie router Wi-Fi 6+ o nazwie Router 3. Zaskoczeniem nie jest fakt, że konferencja będzie strumieniowana w Internecie. Jeszcze dużo czasu minie, zanim wrócimy do poprzedniej rzeczywistości.

Źródło tekstu: gsmarena