Honor Play 4 Pro będzie miał Kirina 990

Honor zaprezentuje swoje nowe telefony już lada moment. W ostatniej chwili jednak poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące Honora 4 Play Pro.

Wedle pierwotnych doniesień Honor 4 Play Pro miał mieć Kirina 820, jednak okazuje się, ze będzie to naprawdę telefon z najwyższej półki. Urządzenie będzie mieć bowiem Kirina 990. W przypadku zwykłego Honora 4 Play będzie to najprawdopodobniej MediaTek Dimensity 800, który również zapewnia dostęp do łączności 5G. Aparat główny w wariancie Pro będzie podwójny, gdzie jeden z sensorów będzie autorstwa Sony i będzie mieć 40 Mpix. Tańsza wersja będzie miała aż poczwórny, jednak dotychczasowe przecieki mówią, że dwa z nich będą miały po 2 Mpix.

Do tej pory posiadane informacje mówią tez o szybkim ładowaniu 40 W. Na szczęście odpowiedź na zagadkę poznamy bardzo szybko, bo będzie to jeszcze dzisiaj. Sekretem nie jest natomiast wygląd nadchodzących smartfonów. Wystarczy zobaczyć poniższy film.

