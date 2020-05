Honor 30 pojawia się w pierwszym kraju Europy

W kwietniu w Chinach zadebiutowały smartfony z Honor 30. Telefony potrzebowały miesiąca by trafić na pierwszy rynek poza Państwem Środka. Prosto z Chin trafiły one do pierwszego kraju Europy.

Seria Honor 30 pojawiła się właśnie w Rosji. Wybranie tego właśnie kraju nie jest przypadkowe. To właśnie w Rosji Honor jest drugą najchętniej kupowaną marką na rynku, takiego sukcesu tej marce należącej do Huaweia nie udało się nigdzie indziej osiągnąć. W niektórych krajach jest ona czwarta lub trzecia, ale nie druga. Tym razem Rosjanie mogą wybierać między Honorem 30 i Honorem 30 Pro+. Ani słowa na temat zwykłego Honora Pro.

Honor 30 będzie kosztować w Rosji 34990 rubli, czyli około 1994 złotych. Wersja Pro+ została wyceniona na 54990 rubli czyli około 3134 złotych. To ceny o około 15% wyższe niż te w Chinach. Przypomnijmy: Honor 30 ma Kirina 985, wyświetlacz 6,53 cala poczwórny aparat 48 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Oba warianty są dostępne w Rosji tylko w wersjach 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Każdy użytkownik poza telefonem otrzyma słuchawki Magic Earbuds i kijek do selfie lub pokrowiec na telefon. Dodatkowo, każdy kto gubi go przed 30 czerwca otrzyma bon na 5 tysięcy rubli w usłudze Yandex.Eda (odpowiednik Bolta i Ubera) i 5 tysięcy rubli w Yandex.Taxi. Rosjanie otrzymają także trzymiesięczny okres próbny Yandex Plus i trzy filmy z KinoPoisk HD. To się nazywa debiut z przytupem. Mamy nadzieję, że w Polsce będzie podobnie.

Zobacz Jak mocny jest Honor 30? Kirin 985 przetestowany w AnTuTu

Zobacz Honor 30, Honor 30 Pro i Honor 30 Pro+ debiutują w Chinach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: playfuldroid, wł