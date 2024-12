Honor prezentuje trzy smartfony z serii 300

Honor 300, Honor 300 Pro i Honor 300 Ultra to najnowsze smartfony tej marki, które właśnie debiutują w Chinach. Urządzenia mają wydajne podzespoły i atrakcyjny wygląd.

Honor 300

Honor 300 to smartfon o wymiarach 161,74 x 74,2 x 6,97 mm i masie 175 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1200 x 2664 piksele, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić ze szczytową jasnością do 4000 nitów. W górnej części ekranu jest otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX906, f/2.1). Kolejne dwa aparaty są z tyłu: główny o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX906, f/1.95, OIS) oraz ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix (f/2.2, makro od 2,5 cm).

Wewnątrz obudowy, która jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP65, pracuje układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. SoC współpracuje z 8, 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5 oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Honor 300 oferuje łączność 5G, a także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5300 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym SuperCharge 100 W i pracuje pod kontrolą oprogramowania MagicOS 8.0, bazującego na systemie Android 15.

Honor 300 Pro i Honor 300 Ultimate

Modele Honor 300 Pro i Honor 300 Ultra są trochę większe i mierzą 163,8 x 75,3 x 8,2 mm, przy masie 199 lub 198 g (odpowiednio wersja szklana i wersja skórzana). Tu na wyposażeniu znalazł się 6,78-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1224 x 2700 pikseli (120 Hz, 4000 nitów). Wycięcie w ekranie jest większe, ponieważ oprócz 50-megapikselowego aparatu do selfie (Sony IMX906, f/2.1) zawiera też czujnik głębi 3D. Z kolei z tyłu dodatkowo znalazł się teleobiektyw o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX856, f/2.4, OIS, zoom optyczny 3X w Pro i Sony IMX858, f/3.0, OIS, Zoom optyczny 3,8X w Ultra).

Honor 300 Ultra

Smartfony są napędzane układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5 oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Pozostałe parametry są podobne, jak w podstawowym modelu Honor 300. Jedna z różnic polega na tym, że baterię można naładować również bezprzewodowo, z mocą do 80 W.

Honor 300 Pro

Dostępność i cena

Najnowsze smartfony marki Honor można już zamawiać w Chinach, a ich regularna sprzedaż ruszy 6 grudnia 2024 roku. Honor 300 jest dostępny w kolorach Luyan Purple, Moyan Black, Chaka Green, Cangshan Gray oraz Yulong Snow, Honor 300 Pro w kolorach Rock Black, Tea Green oraz Starlight Sand, natomiast Honor 300 Ultra w kolorach Camellia White oraz Ink Rock Black. Ceny prezentują się tak:

Honor 300 8/256 GB – 2299 juanów (1292 zł),

(1292 zł), Honor 300 12/256 GB – 2499 juanów (1404 zł),

(1404 zł), Honor 300 12/512 GB – 2799 juanów (1573 zł),

(1573 zł), Honor 300 16/512 GB – 2999 juanów (1685 zł),

(1685 zł), Honor 300 Pro 12/256 GB – 3399 juanów (1910 zł),

(1910 zł), Honor 300 Pro 12/512 GB – 3699 juanów (2078 zł),

(2078 zł), Honor 300 Pro 16/512 GB – 3999 juanów (2247 zł),

(2247 zł), Honor 300 Ultra 12/512 GB – 4199 juanów (2359 zł),

(2359 zł), Honor 300 16 GB/1 TB – 4699 juanów (2639 zł).

