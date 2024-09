Hama pokazała nowe zegarki. Na IFA 2024 były też inne nowości marki

Berlińskie targi IFA obchodziły w tym roku swoje 100. urodziny. Jednym z wystawców była marka Hama, która zaprezentowała odwiedzającym swoje nowe produkty, w tym inteligentne zegarki, głośniki czy akcesoria do komputerów (i nie tylko).

Niemiecka marka Hama zaprezentowała w Berlinie, podczas targów IFA 2024, nowe urządzenia, które mają na celu ułatwienie życia codziennego, pracy oraz rozrywki. Na stoisku o powierzchni 1200 m2 można było zobaczyć różne kategorie produktów, od akcesoriów GSM, przez rozwiązania audio, aż po urządzenia do użytku domowego i sportowego. Firma pokazała nie tylko nowości, ale także swoje sprawdzone produkty, cieszące się uznaniem na europejskich rynkach.

Inteligentne zegarki – seria 7000, 7010 i 9000

Nowa linia smartwatchy Hama wyróżnia się nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Modele te wyposażone zostały w aluminiową obudowę, wodoodporność klasy IP68, ekrany AMOLED, a także moduły GPS i Bluetooth 5.3. Smartwatch model 9000 oferuje dodatkowo obsługę asystentów głosowych, co ma go uczynić sprzętem jeszcze bardziej uniwersalnym. Wbudowane funkcje zdrowotne, takie jak pulsoksymetr, pulsometr czy krokomierz, dodatkowo sprawiają, że może to być idealna opcja dla osób aktywnych. Przyda im się również możliwość monitorowania aż 110 dyscyplin sportowych. Model 9000 został wyceniony na 179 euro (766 zł), a model 8900 na 149 euro (637 zł).

Bezprzewodowy zestaw WKM-550: myszka i klawiatura z AI

W ramach rozwiązań dla pracy biurowej i zdalnej, Hama pokazała zestaw WKM-550, który łączy klawiaturę i myszkę Bluetooth. Klawiatura oferuje funkcje multimedialne i grawerowane laserowo klawisze, a przycisk Assist AI umożliwia łatwy dostęp do asystenta AI Copilot Microsoftu. Może to być idealne narzędzie dla osób, które cenią sobie efektywność pracy, a całość została stworzona w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju – 20% materiałów pochodzi z recyklingu.

Na stoisku marki Hama można było również zobaczyć inne ciekawe klawiatury czy myszki, na przykład zestaw WKM-750. Cena to 99 euro (423 zł).

Nowoczesne głośniki Bluetooth

Hama wprowadza na rynek trzy nowe modele głośników mobilnych: Ultimate Pro, Bomb 3.0 i Buddy 3.0. Ultimate Pro, zaprojektowany we współpracy z niemieckim gigantem Canton, to boombox o mocy 120 W, który oferuje potężny dźwięk oraz możliwość 10-godzinnego odtwarzania muzyki. Miałem okazję na własne uszy usłyszeć, jak ten sprzęt brzmi. Jest bardzo dobrze, jak na cenę 249 euro (1065 zł). Inne marki oferują podobne doświadczenie muzyczne, ale za nawet 2-krotnie wyższą kwotę.

Model Bomb 3.0 jest mniejszy, ale nadal oferuje mocny dźwięk (16 W) i wodoszczelność klasy IPX7, idealną na wakacyjne wyjazdy, a to wszystko za jedyne 39,99 euro (171 zł). Najmniejszy Buddy 3.0 wyróżnia się kompaktowym rozmiarem i czasem pracy aż do 12 godzin. Ten głośnik został wyceniony na 21,99 euro (94 zł).

Zewnętrzna kamera WLAN

Dla osób dbających o bezpieczeństwo swojego domu Hama przygotowała nowoczesną kamerę WLAN. To inteligentne urządzenie nagrywa obraz w jakości FullHD, ma wbudowany czujnik ruchu oraz potrafi rejestrować obraz w podczerwieni. Dzięki odporności na kurz i wodę, kamera powinna się sprawdzić w każdych warunkach pogodowych. Cena? 44,99 euro (192 zł).

Szybkie ładowarki i inne nowości

Na targach IFA 2024 nie zabrakło również nowoczesnych rozwiązań do ładowania urządzeń. Hama pokazała stację ładującą GaN z pięcioma portami (240 W) za 169 euro (723 zł) oraz składane ładowarki, które powinny się sprawdzić w podróży, na przykład model 65 W za 54,99 euro (235 zł). Firma wprowadza także cyfrowe głośniki telewizyjne, radia cyfrowe z Bluetooth oraz innowacyjne statywy i akcesoria fotograficzne, w tym Tripod PRO Move 160 2D+ z bezprzewodowym mikrofonem.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe