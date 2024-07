Hama Freedom Athletics II: takie słuchawki są już rzadkością

Niemiecka firma Hama zaprezentowała nowe, niedrogie słuchawki Freedom Athletics II. W czasach dominacji TWS takie konstrukcje spotyka się coraz rzadziej – to sportowe słuchawki na elastycznym pałąku zakładanym na kark.

Wszyscy producenci prześcigają się w nowych modelach słuchawek TWS, za to Hama trzyma się rozwiązania, które było bardzo popularne dobre kilka lata temu – i wciąż ma bardzo duże zalety. Model Freedom Athletics II powstał z myślą o osobach aktywnych, które pewniej się czują, gdy ich słuchawki bezpiecznie spoczywają zawieszone na karku.

Jak przekonuje producent, dzięki temu, że słuchawki zostały połączone cienkim kablem, można ich używać przy uprawianiu nawet najbardziej wymagających dyscyplin sportowych, jak bieganie, jazda na rowerze, trening siłowy czy tenis ziemny.

Słuchawki są lekkie (12 g), a dzięki ergonomicznym zaczepom dobrze przylegają do małżowin usznych (do wyboru silikonowe nauszniki w trzech rozmiarach: S, M i L). Nawet gdy któraś z nich wypadnie po gwałtownym ruchu, to dzięki kablowi zawiśnie na szyi i nie spadnie na ziemię. Całość dopełnia klips do zaczepienia pałąka do koszulki.

Za łączność odpowiada Bluetooth 5.3 o zasięgu 10 m. Słuchawki można podłączyć do wielu urządzeń jednocześnie.

Maksymalny czas odtwarzania muzyki na w pełni naładowanej baterii wynosi 6 godzin, a rozmów pół godziny krócej. Stan naładowania można sprawdzić na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi iOS i Android. Ładowanie od zera do stanu pełnej gotowości akumulatora zajmuje 2 godziny. Po 5 minutach bezczynności słuchawki automatycznie przechodzą w tryb czuwania, oszczędzający energię. Czas czuwania sięga nawet 4320 godzin.

Hama Freedom Athletics II wyposażone są w zintegrowany, dookolny mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych. Na pałąku producent umieścił mały podłużny pilot z przyciskami do odtwarzania i pauzowania muzyki, a także regulacji głośności.

Słuchawki Hama Freedom Athletics II pozwalają też na wydawanie słuchawkom komend głosowych poprzez asystentów Siri i Asystent Google.

Producent proponuje dwie wersje kolorystyczne do wyboru: czarną i żółtą. Słuchawki nie są drogim wydatkiem – Hama Freedom Athletics II kosztują zaledwie 79,90 zł.

Hama Freedom Athletics II, specyfikacja techniczna:

Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz

Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz - 20 kHz

Zakres częstotliwości mikrofonu: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja słuchawek: 32 Ω

Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ

Czułość słuchawek: 96 dB +/- 3 dB

Czułość mikrofonu: -42 dB

WBCV ≥ 75mV

Ładowanie przez port USB C

Źródło zdjęć: Hama