Seria Google Pixel 9 to trzy smartfony. Oto, co o nich wiemy przed premierą

Firma Google zaprezentuje w tym roku nowe smartfony z serii Pixel 9. Choć nie znamy dokładnej daty ich premiery, z nieoficjalnych doniesień wiemy, że będą to trzy urządzenia: Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. O nadchodzących smartfonach wiemy już całkiem sporo.

Powoli zbliżamy się do wydarzenia Google I/O 2024, podczas którego gigant z Mountain View pokaże między innymi nowe funkcje, które znajdą się w nadchodzącym systemie Android 15. A pierwszymi smartfonami, które trafią na rynek z tym oprogramowaniem, najprawdopodobniej będą nadchodzące modele z serii Pixel 9. Na ich premierę musimy jeszcze poczekać, co nie znaczy, że nie możemy już teraz zerknąć na informacje na ich temat, które krążą po sieci.

Będą trzy Pixele 9

Nowością w nadchodzącej serii flagowców Google'a ma być to, że będzie się ona składać z trzech smartfonów. Będą to Pixel 9 z ekranem 6,24 cala, Pixel 9 Pro z ekranem 6,34 cala oraz Pixel 9 Pro z ekranem 6,73 cala. Ich rozdzielczość to odpowiednio 1080 x 2424 piksele, 1280 x 2856 pikseli oraz 1344 x 2992 piksele. Pixel 9 oraz Pixel 9 Pro mają mieć te same wymiary zewnętrzne, co oznacza, że ekran w Pro będzie otoczony węższą ramką. Pixel 9 Pro XL będzie trochę większy.

Wszystkie trzy nowe smartfony Google'a będą wyposażone w co najmniej 128 GB pamięci masowej. Pixel 9 zaoferuje ponadto 12 GB RAM-u, podczas gdy w modelach Pro będzie aż 16 GB RAM-u. Wewnątrz odpornej na działanie pyłów i wody obudowy ma pracować nowy układ Google Tensor G4.

Jeśli chodzi o fotograficzne zaplecze smartfonów, to Pixel 9 trafi na rynek z dwoma tylnymi aparatami, głównym i ultraszerokokątnym. W modelach Pro na tylnym panelu znajdą się po trzy aparaty, przy czym wszystkie mają mieć matryce o rozdzielczości 50 Mpix. Głównej jednostce ma towarzyszyć aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw z zoomem optycznym 5X.

Przedstawione powyżej informacje należy traktować jako plotkę. Jakie w rzeczywistości będą nowe smartfony firmy Google, dowiemy się podczas oficjalnej premiery, na którą musimy jeszcze trochę poczekać. Dla przypomnienia, smartfony Pixel 8 i Pixel 8 Pro miały premierę na początku października 2023 roku.

Zobacz: Google Pixel w Polsce. Debiutuje najlepszy telefon do 2500 zł i jego opóźnieni bracia (opinia)

Zobacz: Smartfony Google wreszcie w Polsce. Jest też promocja na start

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, rozetked.me

Źródło tekstu: rozetked.me