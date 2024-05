Smartfony Google wreszcie w Polsce. Jest też promocja na start

Piekło zamarzło – Google oficjalnie wprowadza na polski rynek swoje najnowsze smartfony z serii Pixel 8. To zaprezentowane globalnie w październiku ubiegłego roku Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro, a także zupełnie nowy Pixel 8a. Na start towarzyszy im atrakcyjna promocja.

W Polsce oficjalnie debiutują smartfony z serii Google Pixel 8. Urządzenia te zostały wyposażone w jedyne w swoim rodzaju funkcje, które wykorzystują układ Google Tensor G3, przygotowany specjalnie z myślą o tych urządzeniach. Przez 7 lat wszystkie te telefony będą objęte aktualizacją oprogramowania, w tym aktualizacjami systemu operacyjnego Android i aktualizacjami zabezpieczeń, oraz regularnie mają otrzymywać pakiety nowych funkcji.

Elegancki wygląd na co dzień

Rodzinę telefonów Pixel cechują elegancki wygląd oraz charakterystyczna "wyspa" fotograficzna z tyłu, rozciągnięta na całą szerokość urządzenia. W komplecie jest też smukły kształt, metalowe wykończenia i materiały z recyklingu.

Pixel 8a to najbardziej wytrzymały telefon Google'a z serii A. Wyświetlacz Actua jest o 40% jaśniejszy niż ten w telefonie Pixel 7a, a dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz przewijanie jest jeszcze płynniejsze. Charakteryzują go matowa osłona tylna, ramka z polerowanego aluminium i 4 niesamowite kolory: aloesowy (edycja limitowana), niebieski, obsydian i porcelana.

maj 2024 188 g, 8.9 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 64 Mpix + 13 Mpix + 13 Mpix 6.1" - OLED (1080 x 2400 px, 431 ppi) Google Tensor G3, 3,00 GHz Android v.14.0 4492 mAh, USB-C

Pixel 8 wygodnie mieści się w dłoni dzięki wyprofilowanym krawędziom, a kolorowy wyświetlacz Actua o przekątnej 6,2 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewnia czysty i realistyczny obraz oraz o 42% większą jasność niż wyświetlacz Pixela 7. Model Pixel 8 charakteryzują satynowe metalowe wykończenia, osłona tylna ze szkła polerowanego oraz kolory: zielonoszary, obsydian i pudrowy róż.

październik 2023 187 g, 8.9 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 50 Mpix + 12 Mpix + 11.5 Mpix 6.2" - OLED (1080 x 2400 px, 424 ppi) Google Tensor G3, 3,00 GHz Android v.14.0 4575 mAh, USB-C

Wyświetlacz Super Actua o przekątnej 6,7 cala smartfonu Pixel 8 Pro jest najjaśniejszym jak dotąd wyświetlaczem tej firmy. Dzięki temu nawet w bezpośrednim świetle słonecznym obrazy w rozdzielczości ultra HDR będą wyglądać realistycznie. Telefon ten ma również osłonę tylną z matowego szkła i ramkę z polerowanego aluminium oraz występuje w 3 kolorach: niebieskim, porcelanowym i obsydianowym.

październik 2023 213 g, 8.8 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix + 11.5 Mpix 6.7" - OLED (1344 x 2992 px, 490 ppi) Google Tensor G3, 3,00 GHz Android v.14.0 5050 mAh, USB-C

Jeszcze lepsze zaplecze fotograficzne

Smartfony z linii Pixel 8 zostały wyposażone w zaawansowany system aparatów fotograficznych, który ma umożliwiać robienie świetnych zdjęć i kręcenie wysokiej jakości filmów, a także w funkcje edycji oparte na sztucznej inteligencji. Pixel 8a ma główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix oraz wszechstronny aparat ultraszerokokątny. Aparat Pixela 8 z obiektywem ultraszerokokątnym i ostrością w trybie makro ma podnieść jakość codziennych zdjęć na nowy poziom. Z kolei trzy tylne aparaty Pixela 8 Pro zapewniają doskonałą jakość zdjęć przy słabym oświetleniu, ulepszoną funkcję ostrości w trybie makro i zaawansowany teleobiektyw.

Aplikacja aparatu ma nowy, intuicyjny interfejs, umożliwiający szybkie wyszukiwanie i rejestrowanie treści w ulubionych trybach zdjęć i wideo. W modelu Pixel 8 Pro użytkownicy mają dostęp do ustawień zaawansowanych, które dają większą kreatywną kontrolę nad aparatem Pixel dzięki takim ustawieniom, jak szybkość migawki, ISO czy zdjęcia w rozdzielczości 50 Mpix w całym zakresie powiększenia.

Magiczna edycja zdjęć

Każdemu zdarzyło się zrobić idealne zdjęcie grupowe, na którym ktoś nie patrzył w stronę aparatu. Funkcja Najlepsze ujęcie wykorzystuje już zrobione zdjęcia, aby pomóc każdemu osiągnąć oczekiwany efekt. W tym celu algorytm działający na urządzeniu tworzy obraz przez połączenie serii zdjęć, tak aby wszystkie osoby ze zdjęcia wyglądały jak najlepiej.

Magiczny edytor w Zdjęciach Google to nowa eksperymentalna funkcja edycji, która wykorzystuje AI amerykańskiego giganta, aby pomóc mobilnym fotografom dostosować zdjęcia do istoty chwili, która miała zostać uchwycona. Można zmienić położenie i rozmiar obiektów lub użyć gotowych ustawień, aby tło wyglądało jeszcze lepiej – wszystko to za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Magiczna gumka do dźwięków ulepsza filmy poprzez proste wyciszenie rozpraszających dźwięków, takich jak szum wiatru czy odgłosy tłumu. Ta pierwsza tego rodzaju funkcja do cyfrowej ścieżki audio wykorzystuje zaawansowane modele uczenia maszynowego do wyodrębniania warstw poszczególnych dźwięków, dzięki czemu można kontrolować ich poziomy głośności.

Z kolei Ulepszona jakość obrazu w Pixelu 8 Pro wykorzystuje procesor Tensor G3 i zaawansowane centra danych dla zapewnienia najnowocześniejszej technologii przetwarzania wideo. Funkcja ta dostosowuje kolory, oświetlenie, stabilizację i ziarnistość, czego rezultatem są fantastyczne filmy, które wyglądają realistycznie. Ulepszona jakość obrazu umożliwia również filmowanie w trybie nocnym, co zapewnia lepszą jakość filmów nagrywanych smartfonem przy słabym oświetleniu.

Funkcje pomagające oszczędzać czas i wykonywać zadania

Pixel został zaprojektowany tak, aby pomóc ich użytkownikom realizować więcej zadań. Dzięki funkcjom pozwalającym zaoszczędzić czas, Pixel płynnie integruje najlepsze aplikacje Google wykorzystujące AI tej firmy, takie jak wyszukiwarka, Mapy, Tłumacz czy Zdjęcia. Gemini zapewnia wsparcie w pisaniu, rozmawianiu czy dodawaniu zdjęć. Może pomóc przy poszukiwaniu pomysłów, pisaniu podziękowań, a nawet planowaniu podróży na następne wakacje. Można również poprosić Gemini o podsumowanie najnowszych e-maili.

Kolejną przydatną funkcją jest opcja Zaznacz, aby wyszukać, znana choćby posiadaczom smartfonów Samsunga z funkcjami Galaxy AI. Za pomocą prostego gestu wystarczy zaznaczyć obrazy, tekst lub filmy w dowolny naturalny dla siebie sposób – na przykład zakreślając kółkiem, podświetlając, bazgrząc lub dotykając – i znaleźć potrzebne informacje bez przełączania aplikacji.

Dostępność i cena, promocja na start

W Polsce debiutują smartfony Pixel 8, Pixel 8 Pro oraz Pixel 8a, a także etui na te urządzenia i słuchawki Pixel Buds A-Series. Wszystkie te sprzęty można kupić w Google Store lub u partnerów handlowych amerykańskiego giganta, czyli u operatora sieci Play oraz w Media Expert. Najnowszy Google Pixel 8a dostępny jest w przedsprzedaży od 7 maja 2024 roku, natomiast pozostałe modele trafiły do regularnej sprzedaży. Ceny smartfonów są następujące:

Google Pixel 8a – 2449 zł za 128 GB i 2749 zł za 256 GB,

za 128 GB i za 256 GB, Google Pixel 8 – 3599 zł za 128 GB i 3899 zł za 256 GB,

za 128 GB i za 256 GB, Google Pixel 8 Pro – 4999 zł za 128 GB, 5299 zł za 256 GB i 5899 zł za 512 GB.

Nabywcy Pixela 8a mogą na start otrzymać 3 miesiące YouTube Premium i Google One oraz 6 miesięcy Fitbit Premium bezpłatnie. Z kolei wybierając Pixela 8 lub Pixela 8 Pro można zyskać dodatkowe 3 miesiące Google One. To jednak nie wszystko, ponieważ zakup Pixela 8 Pro jest premiowane kwotą 1000 zł do wydania w sklepie Google Store Polska. W przypadku Pixela 8 można liczyć na 700 zł, a wybierając Pixela 8a dostaniemy 650 zł.

