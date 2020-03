Gigaset GS80 - smartfon z LTE za 200 złotych

Do polskich sklepów trafił Gigaset GS80, smartfon LTE kosztujący około 200 zł. Urządzenie ma 5-calowy ekran a przedni aparat fotograficzny jest wspierany przez diodową lampę błyskową.

Gigaset GS80 ma wymiary 145 x 72 x 10,1 mm i waży 151 g. Z przodu smartfonu znajduje się wyświetlacz FWVGA (480 x 854 pikseli) o przekątnej 5 cali, przykryty szkłem 2.5D i powłoką oleofobową. Nad ekranem znajduje się przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 Mpix oraz lampa doświetlająca LED. Tylny aparat ma rozdzielczość 5 Mpix (również z lampą LED).

Sercem urządzenia jest czterordzeniowy procesor 1,3 GHz z modemem 4G LTE, współpracujący z 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 128 GB za pomocą karty pamięci microSD (oddzielny slot). Za dostarczanie energii odpowiada akumulator o pojemności 2000 mAh, który (według producenta) pozwala na maksymalnie 9,5 godziny rozmów w sieciach 2G, do 6,5 godziny w sieciach 3G/4G, do 13 godzin słuchania muzyki lub dp 3,5 godziny oglądania wideo. Całość pracuje pod kontrolą czystego Androida 8.1 Oreo Go Edition.

Dostępność i cena

Smartfon Gigaset GS80 trafił do sklepów Carrefour, Media Markt oraz Selgros. W hipermarketach Carrefour do 21 marca tego roku trwa promocja, dzięki której możemy nabyć to urządzenie za 199 zł. W pozostałych sieciach handlowych smartfon kosztuje 249 zł.

Źródło tekstu: Gigaset