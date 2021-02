Garmin Enduro: ekstremalnie sportowy smartwatch GPS z zasilaniem solarnym. 65 dni pracy

Garmin myśli już o lecie i zaprezentował smartwatch GPS – Garmin Enduro – z zasilaniem solarnym, które może wydłużyć czas pracy zegarka do nawet 65 dni. Enduro wprowadza też nowe funkcje dla osób biegających w terenie albo jeżdżących po bezdrożach lub w górach rowerem.

Garmin Enduro został stworzony z myślą o sportach wytrzymałościowych, przede wszystkim bieganiu i rowerach górskich. Jest dość duży (51 × 51 × 14,9 mm), ale stosunkowo lekki (58 g lub 72 g w zależności od metalu koperty) i został wyposażony w nowy, nylonowy pasek UltraFit na rzep oraz opcjonalny tytanowy bezel z powłoką DLC. Ekran Garmina Enduro ma średnicę 1,4 cala i rozdzielczość 280 × 280.

Enduro ma kilka nowych narzędzi treningowych, które przydadzą się podczas wysiłku w ostrym terenie. Tradycyjne funkcje znane z multisportowych zegarków zostały przystosowane do charakterystyki treningu wytrzymałościowego. Pułap tlenowy dostosowany jest do biegów terenowych, udoskonalona została też funkcja ClimbPro do biegania w górach (dostarcza informacji o podbiegach w czasie rzeczywistym, sprawdzając nachylenie, długość i wzrost wysokości). Dla najbardziej wymagających biegaczy dostępna jest aktywność Ultrarun, powstały też rozbudowane opcje dla górskich kolarzy.

Pulsometr Elevate zapewnia stały pomiar tętna, zegarek ma też czujnik Pulse Ox, który umożliwia oszacowanie aklimatyzacji wysokościowej. Jest też funkcja zaawansowanego monitorowania snu. Znana z innych zegarków Garmin funkcja Body Battery umożliwia oszacowanie rezerw energii podczas treningu.

W takim zegarku nie mogło oczywiście zabraknąć GPS, a dodatkowo pozycjonowanie ułatwiają systemy GLONASS i Galileo. Garmin Enduro ma także wbudowane czujniki ABC – wysokościomierz, barometr i 3-osiowy kompas elektroniczny, które ułatwiają orientację w terenie. Po sparowaniu z komunikatorem satelitarnym Garmin inReach Mini użytkownicy mogą wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe bezpośrednio z zegarka oraz na bieżąco udostępniać swoją lokalizację, nawet poza zasięgiem sieci komórkowej.

Wśród funkcji Garmina Enduro znajdują się wszystkie najważniejsze opcje, dostępne w innych, specjalistycznych zegarkach firmy, w tym płatności zbliżeniowe Garmin Pay.

Zegarek jest wyposażony w szkiełko Power Glass umożliwiające ładowanie energią słoneczną. Zarządzanie energią można spersonalizować na kilka sposobów., dzięki czemu czas pracy wynosi do 65 dni w trybie smartwatcha z ładowaniem solarnym, do 80 godzin w trybie GPS i do 1 roku w trybie oszczędzania baterii.

Jak się nietrudno domyślić, taki zegarek nie może być tani. Enduro dostępny jest w dwóch wariantach w cenach 799,99 euro (3600 zł, stal nierdzewna) oraz 899,99 euro (4050 zł, wersja tytanowa).

Źródło tekstu: Garmin, wł.