Galaxy Watch7 będzie pracował dłużej. To zasługa procesora 3 nm

W 2024 roku Samsung zaprezentuje zegarki z serii Galaxy Watch7 z nowym procesorem w litografii 3 nm. Zapewni to nie tylko większą wydajność, ale zauważalnie dłuższy czas pracy.

Samsung planuje dalej rozwijać linię swoich układów Exynos konstruowanych głównie dla smartfonów, ale także osobnej linii dla smart zegarków. Chociaż Exynos 2400, który trafi do Galaxy S24, wciąż bazuje na technologii 4 nm, to kolejne generacje SoC dla telefonów mają już powstawać w litografii 2 nm i 1,4 nm. Nastąpi to odpowiednio w 2025 i 2027 r.

Nieco inaczej wyglądają plany Samsunga na procesory projektowane z myślą o zegarkach. Jak donoszą koreańskie media, pierwszy Exynos w technologii 3 nm trafi na rynek już w drugiej połowie 2024 r. Wszystko wskazuje, że taka jednostka będzie sercem serii Galaxy Watch7.

Choć źródło nie wymienia nazwy nowego procesora, to zgodnie z nazewnictwem Samsunga powinien to być Exynos W940. Obecna seria smartwatchy Samsunga – – napędzana jest procesorem Exynos W930, który wykonany jest w litografii 5 nm.

Taktowanie domniemanego Exynosa W940 ma sięgnąć 1,4 GHz, czyli takiej samej częstotliwości, z jaka pracuje procesor w Galaxy Watchu6. Kluczowa jest jednak zmiana z litografii 5 nm na 3 nm.

Ten stosunkowo duży przeskok technologiczny powinien wyraźnie zmniejszyć zapotrzebowanie zegarka na energię, co przełoży się na dłuższy czas pracy. Oszczędność energii ma sięgnąć nawet 50%, przy jednoczesnym wzroście wydajności o 30% i powierzchni procesora mniejszej o 35%.

Obecnie zegarki Galaxy Watch oferują 2-3 dni pracy, co dla wielu użytkowników jest niewystarczające. Galaxy Watch7 może więc pozytywnie zaskoczyć wytrzymałością akumulatora, a dodatkowe dni działania bez ładowania zapowiadają się zachęcająco.

Premiera zegarka Samsung Galaxy Watch7 ma się odbyć w drugim kwartale przyszłego roku (poprzednik debiutował później, bo w lipcu), na wydarzeniu Samsung Unpacked. Koreańskie źródła przewidują, że tego samego dnia producent pokaże kolejną generację rozkładanych smartfonów Fold i Flip.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: New Daily, SamMobile