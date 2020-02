Galaxy S20 Ultra ma mały problem z aparatem. Samsung to naprawi aktualizacją

Samsung Galaxy S20 Ultra ma kilka problemów z aparatem. Pierwsze recenzje wskazują na powolne ustawianie ostrości i agresywne wygładzanie skóry. Samsung obiecuje poprawę.

W przygotowaniu jest aktualizacja oprogramowania Galaxy S20 Ultra, która poprawi pracę aparatu. Najbardziej uciążliwe są problemy z autofokusem, które psują cały odbiór tego smartfonu. Monstrualny zestaw aparatów to najmocniejsza strona Galaxy S20 Ultra. Zwyczajnie nie wypada, by źle łapał ostrość.

Przypominam, że Galaxy S40 Ultra ma system ustawiania ostrości na podstawie detekcji fazy. Główny aparat ma podstawowy sensor o rozdzielczości aż 108 MPix, wyprodukowany przez Samsunga. To pozwala na łączenie 9 pikseli w jeden, by w efekcie uzyskać 12-megapikselowe zdjęcia z doskonałymi (teoretycznie) detalami. Pozostałe elementy to moduł z ultraszerokokątnym obiektywem i matrycą 12 MPix, teleobiektyw z matrycą 48 MPix i sensor głębi DepthVision. Do tego dostaniemy 10-krotny hybrydowy zoom optyczny i cyfrowy 100x.

Agresywne przetwarzanie obrazu, w tym wygładzanie skóry, to mniej palący problem. Można się spierać, czy fani smartfonów Samsunga przyjmą to jako wadę, czy zaletę. Na pewno będzie to wada dla profesjonalistów, którzy szukają naturalnego charakteru zdjęć, ale nie wszyscy mają takie podejście.

Samsung poinformował The Verge, że pracuje nad aktualizacją. Celem jest poprawienie zachowania aparatu, ale szczegóły nie zostały podane. W zasadzie odpowiedź producenta Galaxy S20 Ultra jest wymijająca. Samsung nie potwierdził istnienia żadnej z wymienionych wad – po prostu obiecał poprawę.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: The Verge