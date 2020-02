Czip zabezpieczający z Samsunga Galaxy S20 będzie dostępny dla wszystkich

Samsung Galaxy S20 i jego rodzeństwo zabezpieczają dane z pomocą specjalnego czipu. Ten autorski układ będzie dostępny także dla innych producentów smartfonów.

Samsungi Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra wykorzystują zabezpieczenia klasy CC EAL (Common Criteria Evaluation Assurance Level) 5+. To prawdopodobnie najlepsze zabezpieczenia danych, na jakie możemy liczyć na smartfonach.

S3K250AF czyli Secure Element Samsunga

Samsung osiągnął to łącząc oprogramowanie szyfrujące najważniejsze informacje na smartfonie, izolowaną pamięć oraz czip zabezpieczający S3K250AF. Ten element przechowuje krytyczne dane, jak skany twarzy, odciski palców, dane logowania, hasła, PIN-y czy kryptowaluty. Jego zabezpieczenia są podobno nie do złamania.

Współczesne smartfonu są już dość bezpieczne, ale wciąż istnieją niekonwencjonalne ataki, które mogą wydobyć ważne informacje. Samsung twierdzi, że czip zapewnia odporność na ataki laserowe (można w ten sposób wysyłać polecenia głosowe) i wykorzystujące błędy zasilania. Ponadto blokuje wszystkie próby autoryzacji poza najnowszą, więc nie da się go oszukać raz wykorzystanymi danymi.

Czip S3K250AF jest pod tym względem podobny do Secure Enclave firmy Apple czy Titan M ze smartfonów Google Pixel 3 i 3 XL. Różni je to, że układ Samsunga będzie dostępny także dla innych producentów smartfonów. To świetna wiadomość. Ciekawe, kto pierwszy się zdecyduje na zastosowanie tego układu w swoich urządzeniach.

