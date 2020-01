Galaxy A72, A82 i kilka innych modeli już w planach Samsunga

Seria smartfonów Samsung Galaxy A zdobywa coraz większą popularność i chętnie wybierana jest przez użytkowników, więc producent planuje już nową generację tych urządzeń. Wiemy o dziewięciu kolejnych, które w przyszłości wejdą na rynek.

Seria smartfonów Galaxy A rośnie w imponującym tempie, a producent planuje już kolejne posunięcia na kilka czy nawet kilkanaście miesięcy do przodu. W połowie grudnia miała miejsce premiera smartfonów Galaxy A51 i Galaxy A71, kilka dni później – Galaxy A01. W pierwszej połowie 2020 roku zostaną zaprezentowane i wejdą do sprzedaży następne modele z tej serii: Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A61, Galaxy A81 i Galaxy A91. Co więcej, jeżeli Samsung będzie się trzymał dotychczasowego schematu oznaczeń, w drugiej połowie roku, należy się spodziewać modeli z wyróżnikiem „s”, czyli np. Galaxy A51s, Galaxy A71s itd.

Użytkownik Twittera @_the_tech_guy zamieścił wnioski Samsunga, które świadczą o tym, że producent zarejestrował znaki towarowe dla nowej serii smartfonów Galaxy A.

Rejestracja dokonana została w Korei i objęła następujące modele:

Galaxy A12

Galaxy A22

Galaxy A32

Galaxy A42

Galaxy A52

Galaxy A62

Galaxy A72

Galaxy A82

Galaxy A92

Jeżeli dotychczasowy schemat nazw smartfonów Samsunga zostanie utrzymany, to premiery nowych modeli należy oczekiwać dopiero w 2021 roku. Oczywiście z rejestracją znaków towarowych nie wiążą się żadne informacje na temat specyfikacji technicznej, bo na to jest za wcześnie.

Liczba planowanych modeli Samsunga może budzić lekką konsternację, ale najwyraźniej wynika to z czystej kalkulacji Samsunga. Warto przypomnieć, że według najnowszego raportu Counterpoint Research w dziesiątce najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie znalazły się trzy modele z serii Galaxy A: Galaxy A10, Galaxy A50 i Galaxy A20.

