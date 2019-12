Samsung Galaxy A01 zaprezentowany, będzie konkurował z budżetowymi smartfonami Redmi

Samsung po cichu wprowadził do swojego portfolio nowy smartfon – Galaxy A01. To szczególny model, bo to nie tylko najprostszy i zapewne najtańszy przedstawiciel serii Galaxy A, ale także kolejny smartfon Samsunga, którego… nie wyprodukował Samsung.

Doniesienia o Galaxy A01 pojawiły się już miesiąc temu, wtedy też wyszło na jaw, że jest to model opracowany przez chińskiego producenta ODM - firmę Huaqin Telecom z Szanghaju. Odpowiada ona nie tylko za wyprodukowanie urządzenia, lecz także za jego powstanie na etapie projektu. Taka taktyka ma umożliwić Samsungowi znaczne obniżenie cen i konkurowanie z chińskimi markami, zwłaszcza Xiaomi i Redmi.

Cóż więc zaprojektowali Chińczycy dla Samsunga? Wbrew pozorom specyfikacja nie jest bardzo zła, chociaż pełni szczegółów Samsung nie ujawnił. Smartfon otrzymał ekran Infinity-V o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości HD+. Pod obudową znalazł się bliżej nieokreślony ośmiordzeniowy układ z czterema rdzeniami 1,95 GHz i czterema 1,45 GHz. To może wskazywać na wykorzystanie Snapdragona 439 z GPU Adreno 505. Ten sam układ trafił do tegorocznego, budżetowego Redmi 7A i najwyraźniej Galaxy A01 będzie z nim konkurował. Co ciekawe, pamięci RAM jest 6 lub nawet 8 GB! Nie brakuje też pamięci wewnętrznej – ma ona 128 GB. Jak na model z niższej półki cenowej, to doskonałe wyposażenie. Do tego można jeszcze zamontować kartę microSD do 512 GB, współdzieloną z jedną z dwóch kart nanoSIM.

Samsung Galaxy A01 wyposażony jest także w podwójny aparat - główny 13 MPix (f/2,2) i czujnik głębi 2 MPix (f/2,4). Aparat do selfie ma natomiast 5 Mpix (f/2,0).

Odpowiedni czas pracy zapewnić ma akumulator 3000 mAh, raczej bez szybkiego ładowania. Obudowa o wymiarach 146,3 x 70,86 x 8,34 będzie dostępna w kolorach niebieskim, czarnym i czerwonym.

System zainstalowany w Galaxy A01 to najprawdopodobniej już Android 10.

Cena nie została jeszcze ujawniona, ale należy się spodziewać, że będzie bardzo niska.