Galaxy A23 – tak wygląda nowy telefon 5G Samsunga

Samsung Galaxy A23 to kolejny przedstawiciel budżetowej linii koreańskiego producenta. Smartfon, który zadebiutuje w marcu, zapewni łączność 5G, będzie też kusił aparatem 50 Mpix z OIS i dużą baterią.

Zbliżające się premiery Samsunga stanowią przeciwwagę dla topowej i bardzo drogiej serii Galaxy S22. W zapowiedziach pojawiają się kolejne modele Galaxy A „z trójką” jak Galaxy A53, Galaxy A33 czy też jeszcze niżej pozycjonowany Galaxy A23. Wiadomo już, jak wygląda – do sieci wypłynęły wysokiej rozdzielczości rendery urządzenia i powstałe na ich podstawie wideo.

Galaxy A23 ma być dostępny w wersji 5G, chociaż powstanie także jego wariant 4G. W przypadku tego pierwszego wiadomo już, że do sprzedaży trafią wersje czarna i biała. Stylistyka obudowy nowego modelu bardzo przypomina inne telefony z najnowszej generacji Galaxy A. Najwyraźniej Samsung dla obniżenia kosztów powiela te same elementy projektowe i konstrukcyjne, bo Galaxy A23 wizualnie trudno odróżnić chociażby od ujawnionego ostatnio Galaxy A53.

Samsung Galaxy A23 5G różni za to od obecnego na rynku Galaxy A22. Wyraźnie wystająca, zbliżona kształtem do prostokąta wyspa fotograficzna łączy cztery obiektywy i doświetlenie LED. Znajdą się tam aparaty: główny 50 Mpix, co ważne ze stabilizacją OIS, szerokokątny 5 Mpix, 2 Mpix do zdjęć makro oraz 2 Mpix do głębi. Przedni aparat pozwoli na robienie zdjęć 8 Mpix.

Na przednim panelu znalazł się wyświetlacz LCD IPS typu Infinity-V, czyli z wycięciem w kształcie litery V na aparat selfie. Przekątna ekranu to 6,4 cala, rozdzielczość pozostaje nieznana (Galaxy A22 ma HD+, więc może być podobnie).

Sercem Samsunga Galaxy A23 5G ma być popularny chipset Dimensity 700 (7 nm, taktowanie do 2,2 GHz), wspierany przez 4 GB pamięci RAM LPDDR4x. Pamięć masowa w standardzie UFS 2.2 dostępna będzie w pojemnościach 64 GB i 128 GB, będzie też można zamontować kartę pamięci microSD do 1 TB.

W specyfikacji Galaxy A23 5G znalazły się także: Dual SIM (4G+5G), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, wyjście audio jack 3,5 mm i boczny czytnik linii papilarnych. Energię do pracy dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W.

Wszystkim ma zarządzać Android 11 z OneUI 3.1, czyli oprogramowanie starszej generacji – na pewno jednak Samsung dostarczy z czasem Androida 12 z One UI 4.x.

Premiera Galaxy A23 w wersji 4G i 5G powinna mieć miejsce pod koniec marca.

Źródło zdjęć: @OnLeaks

Źródło tekstu: Fone Arena