Nowy król rankingu fotografii. Tej marki na podium nikt się nie spodziewał

W rankingu aparatów w smartfonach nastąpiło przetasowanie: dotychczasowy lider Huawei P50 Pro spadł na drugie miejsce, a na szczyt wspiął się telefon, który miał wczoraj swoją premierę w Chinach – Honor Magic 4 Ultimate.

Honor Magic 4 Ultimate zajmuje obecnie pierwsze miejsce w smartfonowym rankingu DXOMark, zdobywając 146 punktów. Na drugą pozycję spadł Huawei P50 Pro ze 144 punktami, trzecie należy do Xiaomi Mi 11 Ultra – 143 punkty.

Na dalszych pozycjach są kolejne smartfony Huawei, Apple, Google czy Vivo, jednak żadnego telefonu marki Honor nie ma nawet w pierwszej setce. Tym bardziej więc udany debiut modelu Honor Magic 4 Ultimate może zaskakiwać (pomińmy tu tradycyjne oskarżenia o kupowaniu miejsce w rankingu).

Honor Magic 4 Ultimate – co to za smartfon?

Pierwsze miejsce i 146 punktów dla Honora Magic 4 Ultimate to wypadkowa punktacji za aparat (153), funkcję zoom (107) i wideo (117). DXOMark wyróżniło aparat za wysokiej jakości zdjęcia we wszystkich kategoriach testowych i warunkach oświetleniowych, w tym także w nocy. Za plus uznana została możliwość robienia szybkich zdjęć obiektów w ruchu, „flagowy zoom” i wysoka jakość zdjęć szerokokątnych. Wśród zalet autorzy wymieniają także dobrą ekspozycję, szeroki zakres dynamiczny, niski poziom szumu oraz skuteczną stabilizację wideo.

Znalazły się też wady, w tym niski kontrast w niektórych scenach HDR, utrata szczegółów w pewnych scenach i różne niedoskonałości podczas nagrywania wideo.

Honor Magic 4 Ultimate wyposażony jest w poczwórną sekcję fotograficzną. Główny aparat ma 50 MPix (1/1,12″, piksele 1,4 μm, 23 mm, f/1,6, OIS, PDAF, Laser-AF), towarzyszy mu szerokokątny aparat 64 MPix (1/2,0″, piksele 0,7 μm, 11 mm, f/2,2, PDAF) oraz aparat z teleobiektywem peryskopowym 64 Mpix (1/2,0″, piksele 0,7 μm, 90 mm, f/3,5, OIS, PDAF), który zapewnia zoom optyczny 3,5x i cyfrowy 100x. Dodatek stanowi aparat 50 Mpix (f/2,0) do fotografii spektralnej i czujnik 3D ToF.

Honor Magic 4 Ultimate został także wyróżniony przez DXOMark za jakość wyświetlacza – telefon znalazł się na trzecim miejscu rankingu (95 punktów). Jest to matryca LTPO OLED o przekątnej 6,81 cala (1312 x 2848), z paletą 1 mld kolorów i HDR10+, o odświeżaniu 120 Hz.

Moc do pracy telefonu zapewnia Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej. W specyfikacji znajdziemy ponadto niemal wszystko, czego można odczekiwać od flagowca, w tym 5G, Wi-Fi 6, NFC czy szybkie ładowanie 100 W, które zasila akumulator 4600 mAh w 30 minut do pełna.

Honor Magic 4 Ultimate dostępny będzie wkrótce w Chinach za 8000 juanów, czyli 5363 zł.

Źródło zdjęć: DXOMark, Honor

Źródło tekstu: wł, DXOMark