Doogee S200X – pancerniak żółty jak transformer Bumblebee

Doogee S200X to nowy pancerniak, który może zainteresować fanów serii Transformers. Smartfon wkracza na rynek niczym Bumblebee, autobot o charakterystycznym, żółtym kolorze.

Bumblebee to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci ze świata Transformersów – żółtopomarańczowy autobot, który przekształca się w potężnego bohatera ze starego Chevroleta Camaro (lub VW Garbusa, w zależności od adaptacji). Po taką estetykę sięgnęła firma Doogee, wypuszczając pancerniaka Doogee S200X. Telefon w stylu określanym przez producenta „Mecha design” może się okazać ciekawym wyborem dla tych, którzy lubią wzmocnione telefony, a przy tym szukają czegoś naprawdę oryginalnego.

Doogee S200X powstał też w mniej wyróżniających się kolorach – ciemnozielonym i czarnym. Jednak to właśnie żółty wariant Golden Guardian jest wizytówką nowego modelu.

Co Bumblebee ma pod maską?

Pomijając kwestię wyglądu, Doogee S200X jest to całkiem solidny pancerniak o niezłych parametrach. Nie jest to tak do końca nowa konstrukcja, bo bazuje na bliźniaczym Doogee S200, jest to jego specjalna odmiana.

Doogee S200X jest wyposażony w główny ekran IPS o przekątnej 6,72 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i o odświeżaniu 120 Hz. Z tyłu obudowy ma jeszcze jeden ekran – okrągły AMOLED o średnicy 1,32 cala, gdzie wyświetlane są powiadomienia i widżety wybranych funkcji.

Pod maską Doogee S200X pracuje Dimensity 7050, układ 6 nm z modemem 5G. Działanie telefonu wspiera też 12 GB pamięci RAM, a na dane użytkownik otrzymuje 512 GB pamięci wewnętrznej. Poza 5G smartfon połączy się z Wi-Fi 6, a do parowania akcesoriów wykorzystamy Bluetooth 5.2. Nie brakuje NFC z płatnościami zbliżeniowymi Google, w menu znajdziemy też radio FM.

Wokół tylnego wyświetlacza znalazły się trzy aparaty: główny o rozdzielczości 100 Mpix, Night Vision o rozdzielczości 20 Mpix do zdjęć w ciemności oraz 2 Mpix makro. Z przodu ulokowany jest aparat 20 Mpix.

Pod obudową tego pancernego Transformea znalazł się akumulator o pojemności 10 100 mAh, ładowany z mocą 33 W. Wszystkim zarządza Android 14.

Doogee S200X jest obecnie dostępny we własnym sklepie producenta, gdzie kosztuje około 1870 zł. Wkrótce smartfon powinien trafić do szerszej sprzedaży, w tym także na AliExpress.

