Doogee S118: pancerniak na każdą kieszeń. Ma wszystko, co potrzeba

Doogee S118 to nowy pancerny smartfon, który może zainteresować oszczędnych użytkowników. Jego cena jest przystępna, a specyfikacja robi całkiem dobre wrażenie.

Doogee S118 to wzmocniony smartfon średniej klasy, którego specyfikacja łączy najważniejsze cechy, jakich mogą oczekiwać użytkownicy takiego sprzętu. Urządzenie weszło właśnie do sprzedaży na AliExpress, gdzie obecnie kosztuje na start 1043 zł (z VAT). Co otrzymamy za tę kwotę?

Doogee S118 – wytrzymały średniak w niewysokiej cenie

Jak przystało na pancerny smartfon, Doogee S118 ma wytrzymałą, wzmocnioną na rogach obudowę zapewniającą wytrzymałość na wnikanie pyłu i wody zgodnie z normami IP68 i IP69K, spełnia także wymogi testów MIL-STD-810H. Zabezpieczeniem ekranu jest szkło Gorilla Glass Victus. Smartfon wytrzyma upadki na kamienie, topienie, wstrząsy i skrajne temperatury.

Ekran IPS ma przekątną 6,58 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2408, 20:9) i odświeżanie 120 Hz. Niestety, jasność wyświetlacza jest dość niska – to tylko 480 nitów, więc w pełnym słońcu może być problem z odczytaniem jego zawartości.

Sercem Doogee S118 jest Helio G99, już nieco przestarzały układ 6 nm, ale w pancerniakach w pełni wystarczający. Użytkownik będzie też mógł skorzystać z 8 GB pamięci RAM i aż 512 GB pamięci wewnętrznej, dodatkowo rozszerzanej za pomocą karty microSD 2 TB.

Doogee S118 zapewnia łączność 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, ma też NFC z płatnościami Google, radio FM, a za lokalizację odpowiadają systemy GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Z boku obudowy znalazł się czytnik linii papilarnych, są też głośniki stereo.

Z tyłu znajdziemy trzy aparaty: główny 50 Mpix (OmniVision OV50C40, f/1.8), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) oraz noktowizyjny 12 Mpix (SONY IMX286, f/1.8) wspomagany diodami podczerwieni. Zdjęcia selfie można robić za pomocą aparatu 32 Mpix (SONY IMX615m, f/2,0).

Obiecującym elementem konstrukcji jest spory akumulator o pojemności 10 800 mAh, który można ładować z mocą 33 W. Wszystkim dyryguje Android 14.

W takiej konfiguracji Doogee S118 wydaje się nieźle zbalansowanym pancerniakiem do wykorzystania w trudnych warunkach – ma wszystko, co potrzeba w terenie, a jedynym minusem jest niezbyt wysoka jasność wyświetlacza.

