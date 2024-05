Oukitel WP38: tani pancerniak do niszczenia na wyprawach w teren

Oukitel WP38 to kolejny pancerny smartfon, który zadebiutuje w najbliższym czasie. Producent zachwala, że to model dla poszukiwaczy przygód, wyjeżdżających na wielodniowe wyprawy. Głównym atutem jest cena.

Sezon letni to dla producentów pancernych smartfonów czas ożywionych premier. Nowe modele wprowadzane są do sprzedaży z myślą o tych użytkownikach, którzy poszukują wytrzymałego sprzętu na aktywne wakacje, zwłaszcza na dłuższe wyprawy w trudny teren. Taki też ma być Oukitel WP38, który już został ujawniony przez producenta i wkrótce powinien wejść do pełnej sprzedaży.

Oukitel WP38 będzie bardzo tani

Oukitel WP38 to smartfon o budżetowej specyfikacji, czyli model, którego nie żal będzie zniszczyć. Ze zniszczeniem może jednak nie być tak łatwo, bo jak na pancerniaka przystało, sprzęt spełnia normy IP68 i IP69K, zapewnia zgodność z wymogami testów MIL-STD-810H, a Oukitel zapewnia, że urządzenie wytrzyma upadki na kamienie z wysokości 1,5 m, może też pozostawać na głębokości 1,5 m przez pół godziny.

Oukitel WP38 powinien też zapewnić długi czas pracy dzięki akumulatorowi 10 600 mAh. Choć nie jest to rekordowa pojemność w pancernych telefonach, producent obiecuje 7 dni pracy w standardowych zastosowaniach. Dodatkowym atutem jest ładowanie zwrotne, które na przykład pozwoli 27 razy naładować słuchawki TWS.

Nowy pancerniak Oukitel został także wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,52 cala w rozdzielczości HD+ (720 x 1600) chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Wewnątrz obudowy pracuje niezbyt wydajny układ MediaTek MT8788 w starym procesie produkcyjnym 12 nm. Towarzyszy mu 6 GB pamięci RAM (+6 GB wirtualnego RAM-u) i 256 GB pamięci wewnętrznej. Oukitel WP38 połączy się z internetem przez LTE lub Wi-Fi 5, ma także NFC. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest w telefonach sprzed kilku lat – z tyłu obudowy pod aparatami.

Aparaty też nie są najmocniejszą cechą Oukitela WP38. Z tyłu są tylko dwa moduły: 13 Mpix i 2 Mpix, przedni wykorzystuje matrycę 5 Mpix.

Jak widać Oukitel WP38 nie jest smartfonem o porywającej specyfikacji wewnętrznej, ale powinna wynagrodzić to cena. Chociaż producent jej jeszcze nie ujawnił, w jednym ze sklepów on-line model ten został wyceniony na 175 USD, czyli niecałe 690 zł (z VAT, w opcji dostawy do Polski).

Zobacz: Oukitel WP35 – biznesowy pancerniak, który nie wygląda jak cegła

Zobacz: Ulefone Armor 25T Pro: tani pancerniak z termowizją i noktowizją

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oukitel

Źródło tekstu: Opracowanie własne