Oukitel WP35 – biznesowy pancerniak, który nie wygląda jak cegła

Nowy Oukitel WP35 to pancerny telefon dla biznesu – przynajmniej tak przedstawia go producent. Choć mocno na wyrost, to niewątpliwie ten telefon wyróżnia się bardziej tradycyjnym wyglądem.

Pancerniaki marki Oukitel to zazwyczaj „cegły” z udziwnionymi elementami obudowy, które raczej nie zachęcają do noszenia telefonu na co dzień. Oukitel WP35 jest całkiem inny – przede wszystkim ma tylko 14,9 mm grubości (a nie 20 czy 30 mm, jak inne), obudowa z tyłu ma minimalistyczne wykończenie i pokrywa ją drobny wzorek w kształcie diamentów. Uwagę zwraca też duża, okrągła wyspa aparatów jak we flagowych foto smartfonach. Mimo lżejszej konstrukcji smartfon zapewnia pełną ochronę IP68/69K.

Producent przekonuje, że Oukitel WP35 to smartfon dla „biznesowej elity” i choć można się z tego śmiać, faktem jest, że ten model powinien zainteresować tych, którzy szukają pancernego telefonu do używania na co dzień – a nie tylko na budowie lub wyrębie lasu.

Oukitel WP35 to całkiem interesujący smartfon klasy średniej, Wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2408), pokryty szkłem Gorilla Glass 5.

Sercem WP35 jest układ MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) z modemem 5G, wspierany przez 8 GB pamięci RAM rozszerzanej wirtualnie do 24 GB. Pamięć masowa ma z kolei 256 GB. Smartfon zapewnia pełne zaplecze komunikacyjne wraz z NFC i płatnościami Google.

Duża wyspa fotograficzna kryje trzy jednostki – główny aparat 64 Mpix (Sony IMX682), aparat noktowizyjny 8 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix. Jak widać, wygląd tego elementu jest mocno mylący, bo aparaty nie zaskakują możliwościami. Z przodu znalazła się jednostka selfie 32 Mpix.

Mimo relatywnie płaskiej obudowy wewnątrz zmieścił się akumulator o pojemności 11 000 mAh, co jest niewątpliwą zaletą całej konstrukcji. Niestety, zabrakło szybkiego ładowania, do dyspozycji otrzymujemy więc tylko 18 W.

Wszystkim zarządza Android 14, co sprawia, że Oukitel WP35 jest jednym z pierwszych wzmocnionych telefonów z najnowszą edycją systemu Google.

Oukitel WP35 będzie miał swoją globalną premierę 13 maja, ale już teraz można go kupić na AliExpress za 1525 zł (z VAT). Warto jednak poczekać, bo po tej dacie smartfon ma kosztować zaledwie 179,99 USD, co powinno wynieść ok. 885 zł z VAT.

Źródło zdjęć: Oukitel

Źródło tekstu: Opracowanie własne