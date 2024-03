Doogee DK10 już jest. To fotograficzny pancerniak w dobrej cenie

Zadebiutował Doogee DK10, nowy pancerny smartfon o ciekawych funkcjach fotograficznych, wyposażony w ekran AMOLED. Na start urządzenie oferowane jest w przystępnej cenie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chiński producent wzmocnionych telefonów Doogee zaprezentował swój nowy model DK10, który jednocześnie jest pierwszym reprezentantem nowej linii, wyróżniającej się możliwościami fotograficznymi.

Zdaniem producenta największą zaletą Doogee DK10 jest układ aparatów Morpho Quad Camera. W klasie telefonów pancernych jest to rzeczywiście ciekawe połączenie, chociaż w porównaniu do dobrych foto smartfonów zabrakło najważniejszego – optycznej stabilizacji OIS.

Zobaczmy te aparaty w Doogee DK10...

Duża wyspa fotograficzna kryje w sumie cztery jednostki. Główny aparat ma 50 Mpix, jest to jednak niezbyt już nowa matryca ISOCELL GN1 (1/1.31”) połączona z optyką o przysłonie f/1,95. Brak optycznej stabilizacji ma być rekompensowany rozwiązaniem Morpho EIS, które minimalizuje wstrząsy podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Drugi aparat również ma 50 Mpix (f/2,2) – jest to jednostka szerokokątna o kącie widzenia 125 stopni z funkcją makro. Trzeci aparat to tradycyjna już dla pancerniaków noktowizyjna Night Vision Camera o rozdzielczości 64 Mpix (f/1,8), zaś specyfikację uzupełnia aparat z teleobiektywem 16 Mpix, wykorzystujący matrycę Sony IMX481. Cały układ aparatów pozwoli uzyskać zoom bezstratny 2x oraz cyfrowy do 30x. Maksymalna rozdzielczość wideo to 4K.

Entuzjaści selfie będą mogli z kolei skorzystać z aparatu z matrycą 50 Mpix.

Doogee DK10 ma ekran AMOLED

Doogee DK10 może przyciągnąć także uwagę ze względu na ekran AMOLED, wciąż rzadkość w pancernych telefonach. Ten sam producent ma trzy modele z taką matrycą, ale mniejsze – tym razem jest to spora przekątna 6,67 cala. Rozdzielczość wyświetlacza to Full HD+ (2400 x 1080), a odświeżanie sięga 120 Hz. Niestety, deklarowana jasność jest dość skromna – to zaledwie 500 nitów. Zabezpieczenie stanowi szkło Gorilla Glass 5.

Nowy model Doogee powinien też zapewnić całkiem dobrą wydajność. Moc do pracy dostarcza układ Dimensity 8020 (6 nm, 2,6 GHz), któremu pomaga 12 GB pamięci RAM (+20 GB RAM-u wirtualnego). Nie zabraknie miejsca na zdjęcia, filmy i aplikacje – Doogee DK10 ma jej 512 GB, można też dołożyć kartę pamięci do 2 TB.

Telefon zapewnia łączność 5G w Dual SIM, Wi-Fi 6, ma też NFC z płatnościami Google. Na obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo, które jednak znalazły się dość blisko siebie – na samym dole.

Akumulator jest nieco mniejszy nić w większości nowych pancerniaków, bo ma 5150 mAh, ale można go szybko ładować przewodowo z mocą 120 W lub bezprzewodowo 50 W. Wszystkim dyryguje Android 13.

Doogee DK10 oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej z wykończeniem w stylu kevlarowym oraz zielonej z wegańskiej skóry. Obudowa zapewnia pełną odporność na trudne warunki zgodnie z normami IP68 i IP69K, spełnia też wymogi testów MIL-STD-810H.

Telefon jest dostępny w tej chwili na AliExpress za ok. 1590 zł, co w porównaniu do innych pancerniaków o podobnych możliwościach nie jest wygórowaną kwotą.

Zobacz: Pancerny Oukitel WP30 Pro ma dwa ekrany. Sprawdzam, czy to ma sens

Zobacz: Pancerniak z baterią 23 800 mAh i wbudowanym projektorem? Oto Unihertz Tank 3 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Doogee

Źródło tekstu: Opracowanie własne