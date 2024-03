Pancerniak z baterią 23 800 mAh i wbudowanym projektorem? Oto Unihertz Tank 3 Pro

Pancerny smartfon z ogromnym akumulatorem 23 800 mAh, 5G, aparatem 200 Mpix i wbudowanym projektorem do filmów? Taki jest Unihertz 8849 Tank 3 Pro.

Unihertz to niezbyt znany producent, który dał się jednak poznać z kilku bardzo nietypowych smartfonów, w tym konstrukcji o wzmocnionej obudowie. Nowy pancerny Unihertz 8849 Tank 3 Pro również zdecydowanie się wyróżnia.

Pierwsze, na co zwróci uwagę nabywca tego modelu, to grubość aż 29,8 mm oraz równie imponująca masa – 696 g. Jak niemal każdy telefon do zadań specjalnych, Unihertz 8849 Tank 3 Pro zapewnia wytrzymałość na poziomie IP68, zniesie też upadki, wstrząsy, skrajne temperatury, wysokie ciśnienie i inne ciężkie warunki.

Tank 3 Pro ma projektor i to nie koniec jego zalet

Wewnątrz tej potężnej obudowy kryje się akumulator o pojemności aż 23 800 mAh, co według producenta pozwoli na odtwarzanie filmów aż przez 48 godzin. Wideo jest tu istotnym czynnikiem, ponieważ smartfon wyposażony jest we wbudowany mini projektor DLP o jasności 100 lumenów. Pozwoli to na wyświetlanie filmów czy prezentacji na niewielkim ekranie, choć producent zachwala, że możliwe jest uzyskanie obrazu nawet 120 cali. Dodatkowo na obudowie znajdziemy mocną kempingową lampę LED, która może działać nawet 28 godzin. Akumulator można ładować z mocą 120 W.

Dość nietypowym elementem w pancernych telefonach jest układ wbudowanych wentylatorów, który ma rozwiązywać problemy podczas nagrzewania się telefonu podczas projekcji.

W środku też jest ciekawie. Unihertz 8849 Tank 3 Pro wyposażony jest w całkiem wydajny układ Dimensity 8200, któremu towarzyszy 16 lub nawet 18 GB pamięci RAM. Wewnętrzna ma 512 GB. Pancerniak Unihertza zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ma też dwuzakresowy GPS oraz wsparcie dla GLONASS, Beidou i Galileo.

Kolejną nieoczywistą cechę modelu Unihertz 8849 Tank 3 Pro jest aparat o wysokiej rozdzielczości aż 200 Mpix. Dodatek stanowią: aparat noktowizyjny 64 Mpix oraz szerokokątny 50 Mpix. Tyle samo ma przedni aparat do selfie.

Zastosowany w telefonie ekran IPS ma przekątną 6,79 cala, rozdzielczość Full HD+ oraz odświeżanie 120 Hz.

Ile może kosztować taki pancerny kombajn? Deklarowana przez producenta cena ma wynosić 600 USD (po zniżce 50 USD na start), czyli około 2355 zł. W rzeczywistości dostępna już na AliExpress oferta z dostawą do Polski i VAT wymaga przygotowania kwoty 3235 zł. Być może z czasem cena spadnie.

Źródło zdjęć: Unihertz

Źródło tekstu: Opracowanie własne