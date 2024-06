Nothing zapowiada CMF Phone 1. Premiera tuż za rogiem

Nothing Phone (3) nie ukaże się w tym roku, co już product zapowiedział i wyjaśnił. Zamiast tego już wkrótce do sklepów trafi inny smartfon tej samej firmy – CMF Phone 1.

CMF to marka firmy Nothing stworzona początkowo z myślą o akcesoriach jak słuchawki, jednak od dłuższego czasu słychać też o pierwszym jej telefonie – CMF Phone 1. Producent właśnie potwierdził, że takie urządzenie już czeka na swoją premierę, a jego debiut ma nastąpić „niedługo”. W praktyce może to oznaczać czerwiec. Smartfon doczekał się już nawet swojej strony z zapowiedzią w sklepie Flipkart.

Introducing CMF Phone 1. Wonderful by design.



Leveraging @nothing's innovation and meticulous attention to design, it serves as a wonderful entry point to our entire product ecosystem.



As others overlook this category, we're giving it our full attention.



Coming soon. pic.twitter.com/gaeRCjuTC9 — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 6, 2024

W odróżnieniu od głównej linii Nothing, produkty CMF są przystępne cenowo i taki też będzie CMF Phone 1. Konstrukcyjnie smartfon powinien być równie ciekawy, jak główna seria Nothing. Choć na obudowie nie znajdą się ledowe glify, to na pewno urządzenie będzie przyciągać wzrok. Na grafice opublikowanej przez Nothing w mediach społecznościowych widać fragment obudowy w intensywnym pomarańczowym kolorze z intrygującym, okrągłym detalem.

Jednocześnie firma zapowiada, że CMF Phone 1 stanie się elementem większego ekosystemu marki CMF, więc za telefonem przyjdą też inne urządzenia, w tym pasujące kolorystycznie słuchawki.

W sieci krąży też domniemana specyfikacja CMF Phone 1. Ma to być smartfon z ekranem OLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Moc do pracy dostarczy układ MediaTek Dimensity 7200, wspierany pamięcią RAM w standardzie LPDDR4x. Wewnętrzna to z kolei UFS 2.2. Z tyłu odbudowy znajdą się dwa aparaty, w tym główny 50 Mpix, z przodu znajdziemy aparat 16 Mpix. Moc do pracy dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W.

Z nieoficjalnych doniesień wynika także, że poza pomarańczową wersją telefonu dostępna będzie także niebieska, z wykończeniem ze skóry wegańskiej,

