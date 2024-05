CMF Phone (1), czyli Nothing sięga do mniej zasobnych kieszeni

Nothing najwyraźniej stwierdził, że już czas na tanią submarkę, coś jak POCO i Redmi u Xiaomi czy Realme w grupie BBK. CMF Phone (1) trafi do sprzedaży już w lipcu.

CMF — nowa marka telefonów

Chociaż Nothing nie jest jeszcze dobrze rozpoznawalną marką, firma już ma swój subbrand. CMF pochodzi o od słów Color, Material i Finish co daje nam po polsku skupienie się na kolorach, materiałach i wykończeniu. I pierwsze przecieki biją po oczach wyrenderowanym modelem mocno pomarańczowego CMF Phone (1).

Jak podają źródła, do czynienia będziemy mieli prawdopodobnie z Nothing Phone (2a) w nowych szatach (to on występuje na tytułowym zdjęcie z sową). Dostaniemy MiedaTeka Dimensity 7200, akumulator 5000 mAh, szybkie ładowanie 33W, 6,67-calowy ekran OLED odświeżaniem 120 Hz, 8 GB pamięci LPDDR4x RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. W specyfikacji nie zabrakło czytnika kart pamięci, główny aparat ma mieć sensor 50 Mpix, a przedni aparat 16 Mpix.

Gdy o kolorach obudów mowa, będzie ich 3 do wyboru: czarna, zielono-niebieska i ekskluzywnie dla rynku indyjskiego pomarańczowa. Wbrew poprzednim doniesieniom, pierwszy telefon CMF nie będzie kosztował poniżej 150 dolarów, lecz producent celować będzie w zakres cenowy 249 - 279 dolarów.

Premiera spodziewana jest w lipcu i jak można się domyślić po specjalnej wersji kolorystycznej, Indie będą jednym z głównych rynków, na których CMF chce budować świadomość swojej marki.

