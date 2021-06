Chiński TCL będzie produkował smartfony w Turcji

Jakie telefony nie powstają w Chinach? Znajdą się takie. Ale jak się okazuje, nawet chińskie marki niekoniecznie produkują wszystko u siebie. TCL będzie produkował w Turcji.

TCL to duży gracz na rynku elektroniki, jednak w segmencie smartfonów nie jest az tak znany. Szczególnie wtedy, kiedy mówimy o rynku europejskim. O wiele bardziej znane są jego telewizory i fakt, że swego czasu zajmował się wskrzeszoną marką Palm i miał prawa do telefonów BlackBerry (pierwszym był BlackBerry KeyOne). TCL odpowiada też za smartfony marki Alcatel, chociaż ostatnio nieśmiało wprowadza też bezpośrednio markę TCL. Teraz TCL coraz odważniej zamierza stawiać na Europę. To naturalny kierunek ekspasji chińskich firm.

Korzystając z umów celnych i innych powiązań między największymi rynkami europejskimi i Turcją TCL zamierza właśnie tam produkować swoje smartfony. W pierwszej fabryce najpierw będzie ich powstawać 450 tysięcy rocznie, ale docelowo fabrykę ma opuszczać rocznie milion urządzeń tego typu. Wszystko to we współpracy z tureckim gigantem Arçelik. Firma ta jest właścicielem dobrze znanych marek na rynku artykułów gospodarstwa domowego. Wystarczy wymienić Beko i Grundig.

