Sands of Time: Caviar ze specjalną edycją iPhone'a 12 Pro z portretami Bidena i Trumpa

Niemal cały świat obserwuje ostatnio wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, w których najważniejszymi rywalami są Joe Biden i Donald Trump. Z tej okazji rosyjska firma Caviar stworzyła specjalną edycję smartfonów iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max z portretami obu panów, o nazwie Sands of Time (piaski czasu).

Czyż jest lepsza okazja do stworzenia specjalnej wersji jednego z najdroższych smartfonów niż wybory prezydenta jednego z najpotężniejszych państw świata? Rosyjski Caviar zdaje się twierdzić, że nie, biorąc na swój warsztat dwa topowe smartfony firmy Apple, iPhone'a 12 Pro i iPhone'a 12 Pro Max. Oba modele dostały nowe, tytanowe plecki, z amerykańską flagą ułożoną ze złotych pasków i gwiazdek. Na tylnym panelu znalazły się również złote portrety Joe Bidena i Donalda Trumpa, czyli dwóch najważniejszych kandydatów w trwających wciąż (głosowanie elektorów ma się odbyć w przyszłym miesiącu) wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jak podaje serwis LetsGoDigital, do wykonania ozdób specjalnej edycji iPhone'ów 12 Pro (Max) użyto 18-karatowego złota. Portrety Bidena i Trumpa to również prawdziwe złoto, chronione od zewnątrz szkłem. Projekt nosi nazwę Sands of Time, co sugeruje, że wybory w USA są ważnym etapem w historii świata.

Dostępność i cena

Caviar wyprodukował 46 kopii smartfonów Apple'a w limitowanej edycji. Liczba ta odnosi się do liczby prezydentów Stanów Zjednoczonych - obecnie trwają wybory na 46-ego. To teraz przejdźmy do ceny tych złotych "cudeniek". iPhone 12 Pro Limited Edition został wyceniony na 14900 dolarów (56055 zł) za wariant 128 GB, natomiast za iPhone'a 12 Pro Max Limited Edition trzeba zapłacić od 18360 dolarów (69072 zł).

