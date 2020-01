Caviar Cyberphone czyli iPhone 11 Pro dla fanów Tesli

Caviar po raz kolejny przygotował własną wersję iPhone'a. Standardowo jest to odsłona nie tylko ekstrawagancka, ale i taka, przy której zwykły iPhone 11 Pro jest telefonem niesamowicie wręcz budżetowym.

Jeśli poszukiwaliście telefonu klasy premium, to już nie trzeba szukać. A jeśli do tego należycie do tej mniejszości, której spodobał się samochód Tesla Cybertruck, to w ogóle będziecie zachwyceni. Caviar przygotował swoją własną wersję iPhone'a. Chętni już za 5265 dolarów mogą mieć iPhone'a 11 Pro w wersji Cyberphone. Znajdziemy tutaj wzornictwo znane z kontrowersyjnego projektu Tesli. Pozytywną choć nieco zaskakującą informacją jest fakt, że tym razem Caviar nie tylko skupił się na wyglądzie, ale i na użyteczności.

Obudowa może bowiem służyć na przykład jako stojak lub być tytanową osłoną dla wyświetlacza telefonu. Każdy egzemplarz będzie zresztą cenny, Caviar przeznaczy do sprzedaży tylko 99 sztuk tego naprawdę drogiego iPhone'a.

Źródło tekstu: caviar, wł