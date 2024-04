Blackview BL9000 Pro to nowy pancerniak z termowizją FLIR. Premiera 6 maja

Blackview BL9000 Pro to kolejny na rynku pancerny smartfon z termowizją i czujnikiem FLIR Lepton 3.5. Sprzęt kusi też sporym akumulatorem i całkiem sporą mocą.

Kiedyś pancerniaki z termowizją były domeną marki CAT, ostatnio kilka modeli wprowadziła firma Ulefone, a teraz z podobnym telefonem przypomina się firma Blackview. Jej nowy smartfon Blackview BL9000 Pro będzie miał swoją oficjalną, światową premierę 6 maja, ale już teraz urządzenie trafiło w przedpremierowej ofercie na AliExpress, gdzie jego cena wynosi niecałe 2700 zł. W dniu debiutu będzie znacznie niższa i z zapowiedzi wynika, że powinna spaść poniżej 2 tys. zł.

Blackview BL9000 Pro ma FLIR Lepton 3.5

Blackview BL9000 Pro przypomina trochę specyfikacją telefon Ulefone Armor 18T Ultra, czyli najnowszego pancerniaka Ulefone’a z termowizją. Debiutująca w maju nowość, jak przystało na telefon do zadań specjalnych ma wytrzymałą obudowę o odporności IP68 i IP69K, spełnia też wymogi testów MIL-STD-810H. Wytrzyma upadki na beton z wysokości 1,2 m i będzie działał w zakresie temperatur od -20°C do 60°C.

Blackview BL9000 Pro jest wyposażony w standardowy już dla tej klasy sprzętu ekran IPS o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460) i z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność sięga 600 nitów. Zabezpieczeniem jest szkło Gorilla Glass Victus.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 8020 (6 nm, do 2,26 Hz), a producent chwali się wynikiem ponad 800 tys. punktów w AnTuTu, co w świecie pancernych telefonów jest niezłym rezultatem. Za szybką pracę odpowiada też 12 GB RAM, a na własne pliki użytkownik otrzyma 512 GB pamięci wewnętrznej.

Wśród aparatów wyróżnia się termowizyjny moduł z czujnikiem FLIR Lepton 3.5 o termicznej rozdzielczości 160 x 120 z technologią VividIR i aplikacją MyFLIR Pro. Nie jest to już najnowszy sensor, ale wciąż może z powodzeniem stosowany w różnych dziedzinach. Producent wskazuje, że termowizja w Blackview BL9000 Pro może być używana podczas prac naprawczych i instalacyjnych, w warsztacie czy na budowie, ale też sprawdzi się do mierzenia temperatury ludzi i zwierząt, do sprawdzenia, czy żywność się nie zepsuła, a nawet do takich rzeczy, czy temperatura pizzy jest już optymalna do podania.

Główny aparat w Blackview BL9000 Pro ma natomiast 50 Mpix, również przedni aparat wykorzystuje matrycę 50 Mpix.

Blackview BL9000 Pro zapewnia łączność 5G Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ma też NFC i radio FM. Funkcje lokalizacyjne gwarantują systemy GPS, Glonass, Beidou, Galileo.

Energię dostarcza akumulator 8800 mAh z szybkim ładowaniem 120 W, a wszystkim zarządza najnowszy Android 14 wraz z nakładką DOKE OS.

