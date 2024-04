Ulefone Armor 26 Ultra nadciąga. Ma komunikację satelitarną i walkie-talkie

Już wkrótce zadebiutuje nowy pancerniak z nieco wyższej półki. Ulefone Armor 26 Ultra ma potężny akumulator, aparat o wysokiej rozdzielczości, komunikację satelitarną, a także funkcję walkie-talkie.

Firma Ulefone zapowiada zbliżający się debiut telefonu Armor 26 Ultra. Urządzenie było już przedpremierowo pokazywane na targach MWC 2024, wtedy jednak producent nie zdradzał jeszcze szczegółów.

Teraz w końcu Ulefone Armor 26 Ultra doczeka się oficjalnej premiery. Przedsprzedaż ruszy 13 maja, wstępnie cena na AliExpress została zapowiedziana na ok. 2500 zł, jednak jak to bywa u chińskich producentów – telefon na pewno trafi do sprzedaży w mocnej promocji.

Zobacz: Ulefone Armor 23 Ultra. Pancerny smartfon 2024 roku już jest w Polsce

Ulefone Armor 26 Ultra: komunikacja satelitarna, walkie-talkie i 5G

Specyfikacja modelu Ulefone Armor 26 Ultra wciąż pozostawia kilka niejasności, wiadomo jednak, że podobnie jak Ulefone Armor 23 Ultra nowy telefon zapewni dwustronną komunikację satelitarną za pomocą usługi Bullitt Satellite Connect.

Na tym nie koniec – telefon jest też wyposażony w funkcję krótkofalówki walkie-talkie, a za wzmocnienie sygnału będzie odpowiadać odkręcana antena. Połączenie tych dwóch systemów łączności sprawi, że Ulefone Armor 26 Ultra sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie dociera sygnał telefonii komórkowej. Lokalnie użytkownik skorzysta z krótkofalówki, np. prowadząc rozmowy z uczestnikami terenowej wyprawy, a gdy będzie chciał przekazać informacje na drugi koniec świata albo wezwać pomoc, skorzysta z komunikacji satelitarnej. Z kolei w zasięgu sieci komórkowej będzie mógł cieszyć się zaletami 5G.

Ulefone Armor 26 Ultra zapewni długi czas pracy dzięki akumulatorowi 15 600 mAh z ładowaniem 120 W. Moc do pracy dostarczy układ MediaTek Dimensity 8020 z 12 GB RAM oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB.

Sekcję foto tworzy główny aparat 200 Mpix, szerokokątny 50 Mpix, noktowizyjny 64 Mpix oraz aparat tele 8 Mpix. Z przodu znalazła się jednostka 50 Mpix.

Ekran to standardowy już w pancernych telefonach wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+. Pancerna obudowa Armora 26 Ultra zapewni wytrzymałość IP68, IP69K i MIL-STD-810G.

Zobacz: Ulefone Power Armor 19T: pancerniak z termowizją i mikroskopem (test)

Zobacz: Pancerny Oukitel WP30 Pro ma dwa ekrany. Sprawdzam, czy to ma sens

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ulefone

Źródło tekstu: Opracowanie własne