Ulefone Armor 23 Ultra. Pancerny smartfon 2024 roku już jest w Polsce

Rok dopiero się zaczął, ale już teraz można kupić w Polsce prawdopodobnie najlepszy pancerny smartfon na 2024 rok. Do sklepów wszedł właśnie Ulefone Armor 23 Ultra z wyjątkową funkcją dwustronnej komunikacji.

Prace nad modelem Ulefone Armor 23 Ultra producent rozpoczął ponad rok temu, a pierwszy prototyp zaprezentował na targach MWC 2023. Przez kolejne miesiące projekt dojrzewał, a ostateczna wersja telefonu swoją premierę miała pod koniec grudnia 2023 r. Do pełnej sprzedaży, w tym na polskim rynku, Armor 23 Ultra wkracza już w 2024 r. Chociaż wiele się jeszcze może zdarzyć, a producenci pancerniaków pokażą na pewno dziesiątki ciekawych modeli, wszystko wskazuje na to, że żaden nie dorówna Armorowi 23 Ultra.

Ulefone Armor 23 Ultra wszedł do sprzedaży w Polsce

Armor 23 Ultra właśnie wszedł do sprzedaży w polskich sklepach. Jego dostawcą jest autoryzowany dystrybutor marki na nasz kraj, CK Mediator Polska. Firma zapewnia gwarancję przez 24 miesiące, a także pełne wsparcie posprzedażowe.

Ulefone Armor 23 Ultra został wyceniony na 2499 zł. Patrząc na możliwości sprzętu i ceny innych pancerniaków, jest to bardzo rozsądna kwota.



Smartfon można kupić u partnerów firmy CK Mediator Polska, czyli w sklepach online oraz dużych sieciach sprzedaży: Funtech.pl, Media Expert, RTV Euro AGD, Vobis, Komputronik, x-kom, Sferis, Neonet, Electro.pl, Media Markt czy Ole Ole. Pełna lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się pod adresem:

Wraz z nowym rokiem ruszył też oficjalny sklep Ulefone’a na Allegro, gdzie również będzie dostępny Armor 23 Ultra: https://allegro.pl/uzytkownik/Ulefone_Polska.

Ulefone Armor 23 Ultra ma dwustronną komunikacją satelitarną

Szczególną cechą, która wyróżnia model Ulefone Armor 23 Ultra jest dwustronna komunikacja satelitarna. Funkcja taka znana jest z nielicznych flagowych smartfonów największych światowych marek, ale trafiła także do kilku pancerniaków. W takich urządzeniach komunikacja satelitarna jest szczególnie przydatna. Podróżnicy, marynarze, żeglarze, ratownicy, żołnierze, poszukiwacze przygód czy entuzjaści sportów ekstremalnych, a także pracownicy terenowi docenią tę funkcję, gdy znajdą się w sytuacji zagrożenia, poza zasięgiem naziemnych sieci. Nie musi to być Mount Everest, środek Sahary czy Oceanu Spokojnego – zasięg sieci komórkowej można stracić nawet w polskich górach.

Co więc daje komunikacja satelitarna w Armorze 23 Ultra? Gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej albo Wi-Fi, może wysyłać wiadomości tekstowe i komunikaty alarmowe z danymi GPS, korzystając z sieci geostacjonarnych satelitów Inmarsat. System tworzą operator Skylo łączący komunikację satelitarną i naziemną oraz międzynarodowe centrum pomocy FocusPoint pracujące w systemie 24/7. W razie zagrożenia życia centrum wyśle alerty SMS do lokalnych służb ratunkowych. Wszystko to oferowane jest jako usługa Bullitt Satellite Connect, z której na smartfonie można korzystać poprzez aplikację Bullitt Satellite Messenger.

Posługując się tym komunikatorem, użytkownik może wysyłać przez system satelitarny wiadomości SMS z dodanymi znacznikami lokalizacji GPS. Wiadomość taka zostanie odebrana przez każdy telefon w zasięgu sieci komórkowej jako zwykła wiadomość tekstowa. Odbiorca może też na nią odpowiedzieć, ale wtedy już potrzebny będzie Bullitt Satellite Messenger.

Częścią usługi Bullitt Satellite Connect jest SOS Assist – szybki komunikat alarmowy z pozycją GPS wysyłany w razie zagrożenia. Ulefone Armor 23 Ultra ma do tego specjalny, czerwony przycisk na górze obudowy. Jego naciśnięcie powiadomi jedno z międzynarodowych centrów reagowania.

Dwustronna łączność satelitarna Bullitt obejmuje zasięgiem 47 krajów na całym świecie i będzie dalej rozwijana w 2024 roku. Żeby jednak skorzystać z usługi, trzeba mieć wykupiony odpowiedni plan w usłudze Bullitt Satellite Connect. Podstawowy plan Essential (do 30 wiadomości miesięcznie, wliczony SOS Assist) oznacza wydatek 4,99 euro miesięcznie, czyli około 22 zł. Gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzkie, nie są to duże koszta.

Ulefone Armor 23 Ultra to pancerna obudowa i potężna moc

Armor 23 Ultra jest solidnym pancerniakiem, ale może też przypaść do gustu tym, którzy poszukują lżejszych i bardziej poręcznych konstrukcji. Telefon charakteryzuje się wytrzymałością na kurz, pył, zalania i zanurzenia zgodnie z normami IP68/IP69K, spełnia też wymogi wojskowych testów MIL-STD-810H. Zniesie bez szwanku upadki z wysokości nawet 1,8 metra, może przez 30 minut przebywać pod wodą na głębokości 2 m.

Mimo takiej wytrzymałości Armor 23 Ultra jest lżejszy i bardziej poręczny niż te najcięższe, „czołgowe” telefony do zadań specjalnych. Ma grubość 12,75 mm, więc dobrze będzie leżał w dłoni, relatywnie nieduża jest też jego masa 332 g.



Użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch wersji wykończeniowych. Bardziej tradycyjny wariant czarny Elite Black ma tył z powłoką kevlarową, dostępna jest też ekskluzywna edycja wzorowana na zaćmieniu Księżyca – Pomarańczowa Umbra – z dwuelementowym tyłem przypominającym skórę.

Poza przyciskiem SOS Armor 23 Ultra został też wyposażony w programowalny przycisk z boku obudowy, Można do niego podpiąć różne narzędzie, na przykład latarkę albo aplikację push-to-talk Zello.

Pod względem specyfikacji czysto technicznej też nie można narzekać. Armor 23 Ultra wyposażony jest w duży ekran IPS o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460, 396 ppi) z odświeżaniem 120 Hz, wzmocniony szkłem Gorilla Glass Victus. To jedna z najnowszych generacji powłok firmy Corning, wciąż jeszcze rzadko stosowana w pancernych smartfonach. Szkło zapewnia dodatkową ochronę na upadki i zarysowania.

Pod względem mocy Armor 23 Ultra również nie zawiedzie. Jego silnikiem napędowym jest jeden z najszybszych układów MediaTeka, czyli Dimenisty 8020 (6 nm, rdzenie CPU do 2,6 GHz, GPU Mali-G77), któremu pomaga 12 GB pamięci RAM LPDDR4x. Na własne dane użytkownik otrzymuje 512 GB pamięci UFS 3.1, do dyspozycji ma też rozszerzenie microSD na karty o pojemności do 2 TB.

Armor 23 Ultra zapewnia łączność 5G (SA i NSA) w Dual SIM w obsługiwanych w Polsce pasmach, a więc zarówno w 2100 MHz i 2600 MHz, ale także w najnowszym paśmie C. Pozwoli też skorzystać z zalet VoLTE i Wi-Fi Calling, w domu czy biurze zapewniając łączność Wi-Fi 6. Do parowania z akcesoriami wykorzystamy Bluetooth 5.1, nie zabrakło NFC z płatnościami Google.



Nowy pancerniak Ulefone’a sprawdzi się także jako nawigacja – zarówno do samochodu, na motorze czy rowerze, jak i podczas pieszej wycieczki. Zadba o to bogaty zestaw obsługowych systemów pozycjonowania – nie tylko dwuzakresowy GPS (L1+L5), ale także GLONASS, Galileo, BeidDou, QZSS i NavlC. Dodatkową pomoc w terenie zapewni kompas elektroniczny i barometr.

W specyfikacji znajdziemy także port USB 3.1 Gen 1 typu C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz emiter podczerwieni, pozwalający wykorzystać telefon jako pilot do sprzętu RTV. Tradycjonalności docenią ponadto radio FM, które nie wymaga podpinania słuchawek jako anteny.

Bardzo bogata jest też sekcja fotograficzna. Tworzą ją cztery tylne aparaty: główny 50 Mpix (Samsung GN1, f/1,65, EIS), szerokokątny 50 Mpix (Hynix Hi-5022Q, EIS, 117,3 stopni), noktowizyjny 64 Mpix (OmniVision OV64B, f/1,9) z czujnikiem podczerwieni oraz 8 Mpix (Hynix Hi-847) z teleobiektywem i zoomem bezstratnym 3,2x. Za pomocą głównego aparatu można rejestrować wideo w rozdzielczości do 4K UHD. Z przodu znalazł się aparat selfie 50 Mpix (f/2,25), pozwalający nagrywać wideo 1080p.

Producent zadbał też o dodatkowe wsparcie aparatów. Nowa technologia ZOOM EIS zapobiega drganiom podczas fotografowania teleobiektywem, umożliwiając natychmiastowe i stabilne przechwytywanie obrazu. Podczas zdjęć z teleobiektywem wykorzystywany jest też główny aparat, co zapewnia znacznie lepszą jakość obrazu w porównaniu z ujęciami wykonanymi za pomocą samodzielnego tradycyjnego teleobiektywu.

Akumulator ma pojemność 5280 mAh i choć nie jest to rekordowa wielkość w porównaniu do innych pancerniaków marki, to atutem jest bardzo szybkie ładowanie przewodowe 120 W (60% w 10 minut, 100% w 23 minuty) oraz bezprzewodowe 50 W. Akumulator wyróżnia się długą żywotnością do 800 cykli i wystarczy nawet na 24 godziny rozmów. Na tym nie koniec – dzięki funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego smartfon naładuje drobne akcesoria jak słuchawki lub smartwatch.

Ulefone Armor 23 Ultra zarządzany jest przez czysty system Android 13, do którego producent dodał tylko niezbędne narzędzia outdoorowe i warsztatowe, jak kompas, barometr, latarka czy poziomica.

Warto też zwrócić uwagę na bogaty zestaw sprzedażowy. Ulefone Armor 23 Ultra dostarczany jest w pudełku z ładowarką sieciową 120 W, kablem USB-C, folią ochronną na ekran, szkłem hartowanym, smyczą na klucze, igłą SIM, wielojęzyczną instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną i kartą instrukcji ładowania.

Do telefonu dostępny jest też zestaw dodatkowych akcesoriów jak etui z karabinkiem do zawieszenia na pasku czy plecaku, opaska sportowa pozwalająca na różne aktywności fizyczne z telefonem sport czy uchwyty do samochodu lub na rower i motor.

Ulefone Armor 23 Ultra to pancerniak wręcz idealny. Sprawdzi się jako smartfon do codziennych zastosowań, a dzięki stosunkowo niewielkiej grubości i zgrabnej konstrukcji zmieści się do każdej kieszeni. Szybki procesor, duży RAM, Dual SIM, łączność 5G, VoLTE i Wi-Fi Calling, płatności NFC – jest wszystko, czego potrzeba w mieście.

Pełnie swoich zalet Armor 23 Ultra zademonstruje jednak w najcięższych warunkach w terenie, z dala od cywilizacji. Dzięki bardzo wytrzymałej obudowie zniesie upadki, zalania i kontakt z błotem. W sytuacji zagrożenia życia, poza zasięgiem sieci komórkowej można wezwać pomoc, posługując się dwustronną komunikacją satelitarną. Solidny zestaw aparatów pozwoli uchwycić najciekawsze chwile w dzień i w nocy, a pojemny akumulator z bardzo szybkim ładowaniem 120 W zagwarantuje, że Armor 23 Ultra zawsze będzie miał energię do pracy.

Więcej na temat telefonu na stronie producenta: https://www.ulefone.com.pl/ulefone-armor-23-ultra.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy CK Mediator, autoryzowanego dystrybutora produktów Ulefone.

