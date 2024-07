Biedronka rzuca markowe smartfony poniżej 300 zł. Co potrafią?

W najnowszej gazetce Biedronki pojawiła się ciekawa promocja na smartfon, z ceną obniżoną z 449 zł na 289 zł. Sprawdźmy, czy to dobra promocja.

W gazetce Biedronki datowanej na 15 lipca pojawia się promocja na smartfon ZTE Blade A53 Pro. Telefon w wariancie pamięci 4/64 GB przeceniony został z 449 zł na 289 zł, a według deklaracji sklepu jest to najniższa cena w ostatnich 30 dniach.

198 g, 8.7 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, microSD do 256 GB - 13 Mpix + 2 Mpix + 5 Mpix 6.52" - IPS LCD (720 x 1600 px, 269 ppi) UNISOC Spreadtrum SC9863A1, 1,60 GHz Android v.12.0 5000 mAh, microUSB

Jak jednak zauważą baczni poszukiwacze biedronkowych promocji, nie jest to nowa okazja, tylko powrót majowej akcji wyprzedażowej. Pod koniec maja sieć sklepów oferowała dokładnie ten sam telefon w cenie 299 zł. Różnica w cenie nie jest więc aż tak radykalnie duża, jak mogłoby się wydawać. Co więcej, wygląda na to, że sieć sklepów celowo podniosła na miesiąc cenę do dalekich od rynkowych standardów 449 zł, by teraz wjechać cała na biało z nową promocją.

Patrząc na raport cenowy serwisu Ceneo, ceny poniżej 300 zł są typowe dla tego modelu od blisko pół roku:

Smartfon ZTE Blade A53 Pro 4/64GB - czy warto

Pomijając biedronkowe zabawy z cenami ZTE Blade A53 Pro, rozmawiamy tutaj o smartfonie z najniższej grupy cenowej, którego premiera miała miejsce w II kwartale 2023 roku. Urządzeniu można wiele wybaczyć z racji niskiej ceny, a wiele osób doceni obecność czytnika linii papilarnych z tyłu obudowy. Po ciemnej stronie mamy jednak pominięcie modułu NFC, a tym samym brak płatności zbliżeniowych, które są w Polsce niezwykle popularne.

Sercem telefonu jest procesor UNISOC Spreadtrum SC9863A1, produkowany w bardzo leciwym już procesie technologicznym 28 nm, ale niska wydajność procesora zestawiona z ekranem 6,5 cala (IPS LCD, HD) i akumulatorem 5000 mAh powinny zaowocować realnie długim czasem pracy na baterii.

Sprawdź aktualną promocję na telefon w:

👉 x-kom

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZTE, Biedronka, wł

Źródło tekstu: wł