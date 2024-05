Baseus Blade2 debiutuje w Polsce. Zasili smartfon, a nawet laptopa

Baseus Blade2 to kompaktowy powerbank o pojemności 12000 mAh, który może ładować różne urządzenia z maksymalną mocą 65 W. To spokojnie wystarczy nie tylko do szybkiego naładowania baterii w smartfonie, ale pozwoli zasilić również przenośny komputer.

W Polsce debiutuje powerbank Baseus Blade2. To zgrabne urządzenie ze stalową obudową, zaprojektowane tak, by wygodnie mieściło się w każdej torbie, pokrowccu czy plecaku na laptopa. W najcieńszym miejscu powerbank ma zaledwie 7,3 mm. To mniej niż ma na przykład MacBook Air 13.

Blade2 został wyposażony w ogniwa polimerowo-litowe typu SiC Negative Electrode, wyróżniające się dużą gęstością energetyczną. Dzięki temu powerbank, mimo niewielkich rozmiarów, oferuje aż 12000 mAh pojemności. Co istotne, ogniwa wykorzystują znaną z pojazdów elektrycznych technologię Silicon Carbon, zapewniającą wysoką trwałość, niezawodność i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Powerbank marki Baseus obsługuje szybkie ładowanie Power Delivery i może ładować urządzenia z maksymalną mocą 65 W. Parametry i status ładowania można śledzić na wbudowany wyświetlaczu. Powerbank ma wbudowane dwa porty USB-C i może zostać wykorzystany do ładowania dwóch urządzeń jednocześnie. W takim przypadku jeden port zapewnia moc 45 W, a drugi 20 W.

Nowość na polskim rynku obsługuje większość popularnych standardów szybkiego ładowania i może zostać wykorzystana do ładowania laptopów, smartfonów, przenośnych konsoli, słuchawek itp., zgodnych między innymi ze standardami PD3.0, QC4+, QC3.0, FCP oraz Samsung AFC.

Powerbank współpracuje z aplikacją Baseus Intelligent Control App oraz ma na wyposażeniu zestaw technologii i rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa. To między innymi zabezpieczenie przed zwarciami, przeładowaniem, wysoką temperaturą czy zbyt wysokim napięciem.

Dostępność i cena

Powerbank Baseus Blade2 jest dostępny w Polsce z rekomendowaną ceną 349 zł. Urządzenie można teraz kupić w promocji. Po użyciu kodu baseusfans w sklepie RTV Euro AGD, jego cena spada do 199 zł. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: niebieska, pomarańczowa i srebrna.

Źródło zdjęć: Baseus

Źródło tekstu: Baseus