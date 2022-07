Apple udostępniło reklamę, w której można zobaczyć, jak Apple Watch Series 7 jest wykorzystywany w ekstremalnych warunkach. Daje radę?

Dla wielu osób podczas zakupu elektroniki, oprócz wysokiej wydajności i funkcji, ważna jest również wytrzymałość i jakość wykonania. Dotyczy to szczególnie smartwatchy, od których oczekujemy, że będziemy mogli z nich korzystać w każdych warunkach. W końcu po co nam inteligentny zegarek mierzący nasz wysiłek, jeżeli musielibyśmy go zdjąć przed podjęciem aktywności?

Apple chwali się wytrzymałością swoich zegarków. Gigant z Cupertino wypuścił właśnie reklamę, na której możemy zobaczyć Apple Watch Series 7 w ekstremalnych warunkach. Na trwającym 98 sekund, dynamicznym materiale promocyjnym, producent pokazuje możliwości wytrzymałościowe zegarka.

Aktorzy uczestniczą w szeregu codziennych aktywności oraz kilku bardziej ekstremalnych. Reklama pokazuje, że na zegarku nie robią wrażenia wysokie temperatury, woda ani błoto. Możemy również zobaczyć, jak urządzenie wychodzi zwycięsko z uderzeń, upadków i zderzeń. Na końcu możemy pojawia się informacja o tym, że Apple Watch Series 7 jest najbardziej wytrzymałym zegarkiem Apple, jaki kiedykolwiek powstał.

Apple Watch Series 7 został zaprezentowany we wrześniu 2021 roku. Tej jesieni najprawdopodobniej zobaczymy już nową kolekcję zegarków z jabłkiem. Reklama prezentująca wytrzymałość urządzeń może być wygodnym podkładem pod rugged Apple Watch, zegarek, o którym już od jakiegoś czasu pojawiają się przecieki.

