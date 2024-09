Apple ma nowe słuchawki. Nadal ze słabym kodekiem

Apple zaprezentował nowe słuchawki dedykowane posiadaczom produktów firmy. AirPods 4 to tym razem dwie wersje urządzeń.

Czas na nowe Apple AirPods 4 - i to w 2 wersjach

Tym razem Apple zaprezentował nowy wariant słuchawek dousznych, czyli pozbawionych gumek. Zdaniem Apple'a słuchawki pasują do każdego ucha, a badania realizowano na aż 50 mln próbek kształtów uszu. Sprzęt ma nowy chip H2 i sposób zestrojenia dźwięku. Ładowanie realizowane jest przez USB-C, a najmniejsze etui w historii oferuje do 30 godzin odtwarzania. Etui dostało tym razem ładowanie indukcyjne.

Nie zabrakło Spatial Audio, czyli dźwięku przestrzennego, a totalnym hitem może okazać się funkcja ANC usuwająca szum otoczenia. Tylko uwaga, ANC dostępne jest w specjalnej, droższej wersji słuchawek.

Jest też tryb przezroczystości, który pozwala na noszenie słuchawek bez odcięcia nas od otoczenia. Gdy zaczniemy rozmawiać, muzyka automatycznie przyciszy się i wróci do pełnej głośności po zakończeniu rozmowy.

Apple AirPods Pro Gen. 2 z nowymi funkcjami

Hearing Protection pozwala na ochronę naszych uszu od zbyt dużego hałasu wokół nas np. na koncertach. Hearing Test to z kolei klasyfikowany medycznie test słuchu użytkownika — podobny do kalibratorów słuchawek wybranych producentów. Hearing Aid z kolei dopasuje słuchawki do naszych wad słuchu, pozwalając na korzystanie ze wszystkich funkcji dźwiękowych i pełną obecność w środowisku.

Na dokładkę Apple AirPods Max dostępne są w nowych kolorach i z ładowaniem przez USB-C.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, oprac. wł