Nietypowe rozwiązanie z nowych iPhone'ach. Chodzi o baterię

W dwóch tegorocznych modelach smartfonów — iPhonie 16 i iPhonie 16 Plus — Apple zastosował nowe rozwiązanie, które ma znacząco ułatwić ewentualną wymianę baterii. Zdaniem znanego informatora technologia trafi do wszystkich przyszłorocznych telefonów z serii iPhone 17.

Apple i rewolucja w świecie baterii

Chodzi o zastosowany przez inżynierów klej, który trzyma baterię na swoim miejscu. Do tej pory firma z Cupertino, podobnie jak inny producenci, stosowała tradycyjne rozwiązania, które wymagały podgrzewania i użycia czystej siły. To wiązało się z ryzykiem uszkodzenia elementów w przypadku wymiany baterii. W nowych modelach jest inaczej.

Apple zastosował klej, przez który wystarczy przepuścić prąd elektryczny. To zmniejsza jego wytrzymałość i pozwala łatwo usunąć baterię. W ten sposób ewentualna wymiana jest prosta i szybka, a przede wszystkim mniej ryzykowna. Po wszystkim wystarczy ponownie nałożyć specjalny klej, aby trzymał nowy akumulator.

Rozwiązanie to zastosowano w dwóch modelach (iPhone 16 i iPhone 16 Plus) w formie pewnego rodzaju testów, ale w przyszłym roku trafi już do wszystkich smartfonów z serii iPhone 17. Tak przynajmniej twierdzi Maijin Bu, który zazwyczaj jest dobrze poinformowany w świecie Apple.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PhoneArena