Baterie w iPhone'ach 12 nie będą miały dużej pojemności

W dokumentach certyfikacyjnych nadchodzących iPhone'ów pojawiły się informacje o pojemności baterii w tych urządzeniach. Jeśli informacje się sprawdzą, nie mamy co liczyć na duże akumulatory.

Zanim jednak napiszemy o pojemności akumulatorów w nadchodzących "dwunastkach" Apple'a, kilka słów o nowej ładowarce certyfikowanej przez 3C. Model z oznaczeniem A2305 oferuje maksymalną moc 20 W. Dzięki niej nowe smartfony amerykańskiego giganta powinno dać się naładować szybciej niż dotychczasowe iPhone'y.

Jeśli chodzi o baterie, to do tegorocznych iPhone'ów mają trafić trzy nowe modele: A2471, A2431 i A2466 (zdjęcie tytułowe powyżej), o pojemności odpowiednio 2227 mAh, 2775 mAh i 3687 mAh. Możemy je dopisać do możliwej specyfikacji nadchodzących smartfonów (w nawiasach pojemności baterii w iPhone'ach z serii 11):

iPhone 12 (5,4 cala) - A2471, 2227 mAh (iPhone 11 - 3110 mAh),

iPhone 12 Max (6,1 cala) - A2431, 2775 mAh,

iPhone 12 Pro (6,1 cala) - A2431, 2775 mAh (iPhone 11 Pro - 3046 mAh),

iPhone 12 Pro Max (6,7 cala) - A2466, 3687 mAh (iPhone 11 Pro Max - 3969 mAh).

