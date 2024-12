iPad Pro będzie pierwszym urządzeniem z układem Apple M5

Nowy iPad Pro ma być pierwszym urządzeniem, które będzie korzystało z nowe układu Apple M5. Wiemy, kiedy tablet ma trafić do sprzedaży.

W przyszłym roku Apple powinien pokazać urządzenia z nowy układem M5. Pierwszym sprzętem, który będzie korzystał z tego SoC ma być nowy iPad Pro. Ming-Chi Kuo, znany analityk i źródło wielu informacji na temat Apple, zdradził, kiedy tablet ma trafić do sprzedaży.

Apple iPad Pro z M5

Nowy iPad Pro z układem Apple M5 prawdopodobnie zostanie zaprezentowany w drugiej połowie 2025 roku. Masowa produkcja również ma się rozpocząć w drugiej części przyszłego roku, co sugeruje, że sklepowa premiera będzie miała miejsce raczej we wrześniu niż w lipcu.

Ostatni iPad Pro zadebiutował w maju tego roku, więc ponad roczna przerwa między kolejnymi generacjami wpisuje się w dotychczasową strategię firmy z Cupertino. Zazwyczaj miłośnicy nadgryzionego jabłka musieli czekać około 18 miesięcy na nowego iPad Pro. Tym razem ma być podobnie.

Jeśli chodzi o zmiany względem poprzedniej generacji, to nie ma co liczyć na rewolucję. Nowy iPad Pro ma być niemal identycznym sprzętem, jak aktualnie dostępny w sprzedaży model. Główne różnice mają polegać na wykorzystaniu nowego układu, co przełoży się na wyższą wydajność.



