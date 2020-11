iOS 15 trafi na pokład iPhone'a 7 i nowsze smartfony Apple'a

Firma Apple znana jest z tego, że długo wspiera swoje smartfony, aktualizując ich oprogramowanie przez długie lata. System iOS 14 trafił na pokłady wszystkich urządzeń, dla których był dostępny iOS 13. W przypadku przyszłorocznego iOS 15 już tak nie będzie.

Zaprezentowane w 2014 roku iPhone 6 i iPhone 6 Plus, a także późniejsze iPhone 6s, iPhone 6s Plus i iPhone SE to swego czasu bardzo popularne smartfony firmy Apple, które otrzymały w tym roku aktualizację oprogramowania do iOS 14. Urządzenia te nie należą już jednak do najwydajniejszych, a kolejne wersje mobilnego systemu operacyjnego amerykańskiego giganta są coraz bardziej wymagające. To sprawia, że w 2021 roku użytkownicy tych urządzeń prawdopodobnie nie otrzymają już aktualizacji do iOS 15 - tak przynajmniej twierdzi serwis The Verifier.

Zobacz: Apple iOS 14.2.1 rozwiązuje problem z dotykiem w iPhonie 12 mini

Zobacz: Google Stadia pojawi się na iOS w formie aplikacji internetowej

Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to przyszłoroczną wersję systemu iOS otrzymają tylko nowsze iPhone'y, zaczynając od iPhone'a 7. Lista tych urządzeń wciąż jednak będzie imponująca i, nie licząc przyszłorocznych smartfonów, obejmie następujące modele:

Zobacz: Apple iPhone 12 Pro Max ma stabilizację matrycy głównego aparatu

Zobacz: Sands of Time: Caviar ze specjalną edycją iPhone'a 12 Pro z portretami Bidena i Trumpa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: The Verifer