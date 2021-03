Apple AirPods 3 dopiero w trzecim kwartale

Zgodnie z pierwotnymi doniesieniami słuchawki Apple AirPods 3 miały się pojawić oficjalnie jeszcze w tym miesiącu. Najpewniej przyjdzie nam jednak czekać aż do trzeciego kwartału.

Jeszcze nie tak dawno myśleliśmy, że teraz będziemy mogli się już cieszyć nowymi słuchawkami Apple AirPods 3. Do ich premiery miało bowiem dojść 23 marca. Analityk Ming-chi Kuo specjalizujący się w tematach dotyczących Apple'a informował jednak ostatnio, że Apple planuje przesunąć wcześniej planowaną premierę na trzeci kwartał. Okazuje się, że jest to prawda. Potwierdzenie przyszło z Tajwanu, który jest jednym z najważniejszych krajów dla amerykańskiego producenta - to z tamtego miejsca jest bowiem duża część podwykonawców Apple'a.

Niewykluczone zatem, że nowe słuchawki zadebiutują po prostu razem z serią iPhone 13. A co wiemy do tej pory na temat słuchawek AirPods 3? Nie będą one miały systemu aktywnej redukcji szumów, jednak nie zabraknie dźwięku przestrzennego, który oferują słuchawki Apple AirPods Pro oraz Apple AirPods Max. Pod względem wzornictwa będą się one plasowały pomiędzy modelem Apple AirPods 2 i Apple AirPods Pro Nowe słuchawki Apple'a będą najprawdopodobniej kosztowały 150 dolarów.

Zobacz: Apple AirPods 3 już niedługo. Czego się spodziewać?

Zobacz: Apple zaproponuje aplikacje zatwierdzone przez Rosję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: macrumors