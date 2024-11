Amazfit T-Rex 3 z kolejną funkcją. To nowość na zimowych igrzyskach

Wytrzymały sportowy smartwatch Amazfit T-Rex 3 na początku grudnia otrzyma drugą już od swojej premiery aktualizację. Wśród nowości znajdzie się tryb sportowy Skialpinizm (Ski mountaineering), debiutujący na zimowych igrzyskach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ski mountaineering, czyli narciarstwo wysokogórskie określane także jako Skialpinizm, to sport uprawiany od wielu lat, ale dopiero teraz debiutujący jako dyscyplina olimpijska podczas najbliższych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo. Nie jest to prosty rodzaj sportu: zawodnicy najpierw wspinają się na górski szczyt lub przełęcz, posługując się przy tym sprzętem alpinistycznym, a następnie zjeżdżają na nartach lub desce.

Miłośnicy zimowych zmagań będą mogli sprawdzić nowy tryb sportowy Skialpinizm w Amazfit T-Rex 3 już niedługo. Tryb powinien być udostępniony w grudniowej aktualizacji. W przyszłości tryb ten powinny dostać pozostałe sportowe modele.

Skialpinizm będzie jednocześnie czternastym zimowym sportem monitorowanym przez Amazfit T-Rex 3. Obecnie smartwatch rejestruje m.in. snowboarding, biatlon, narciarstwo i narciarstwo biegowe (cross country skiing).

Amazfit T-Rex 3 to dobry wybór do sportów zimowych

Amazfit T-Rex 3 to najnowszy smartwatch marki, dostępny w sprzedaży od września. Urządzenie może być dobrym wyborem przed nadchodzącym sezonem sportów zimowych. Zegarek jest przystosowany do pracy w temperaturze nawet -30 stopni Celsjusza. Przed uderzeniami o twardą powierzchnię chroni go specjalny mostek i frontowa ramka wykonana ze stali nierdzewnej.

Fani sportów zimowych docenią także tryb Glove Mode, w którym ekran zegarka reaguje na dotyk dłoni także w rękawiczkach (nie grubszych niż 2 mm). Dzięki funkcji Zepp Flow Amazfit T-Rex 3 może być sterowany także głosowo.

Dodatkowo smartwatch obsługuje ponad 5 tysięcy darmowych map ze stokami narciarskimi w Europie. Oferuje ponadto nawigację, w tym nawigację odwróconą ułatwiającą powrót do punktu startu.

Zobacz: Amazfit T-Rex 3 ma aż 30 ulepszeń. W sprzedaży już we wrześniu

Zobacz: Zegarki Amazfit mają nową aplikację. Zobacz, co przynosi Zepp App 9

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Amazfit

Źródło tekstu: Amazfit