Cwałuj na AliExpress, takiej okazji dawno nie było

Ta ładowarka jest lepsza od większości dostępnych na polskim rynku, naładujesz nią 3 urządzenia w tym samym czasie, a przy tym w najnowszej promocji kosztuje zaledwie 30 zł.

Ładowarka do Apple iPhone i Samsunga? Dobrze trafiłeś

Ładowarka ASOMETECH GaN 65 W to absolutny hit Aliexpressu, a wszelkie promocje obniżające jej cenę poniżej 40 zł wyprzedają na pniu stany magazynowe. Czym wyróżnia się ładowarka tej akurat marki?

Przede wszystkim wysoką mocą wynoszącą 65 W, co zazwyczaj zarezerwowane było w naszym kraju dla ładowarek w cenie około 100 zł czy nawet tę kwotę przekraczających. Po drugie sprzęt ma aż 3 złącza: 2x USB-C i jedno USB-A. Po trzecie, to ładowarka GaN, czyli oparta na azotku galu — przekłada się to w praktyce na małe gabaryty, niską masę i niskie temperatury pracy.

Recenzenci doceniają też zastosowaną w urządzeniu elektronikę, która w przeciwieństwie do wielu podróbek nie budzi obaw o bezpieczeństwo i użytkowanie przez lata. Ładowarka rzecz jasna wspiera nie tylko QuickCharge, ale i Power Delivery, stając się uniwersalnym rozwiązaniem dla zdecydowanej większości urządzeń mobilnych, od słuchawek, przez smartfonu, tablety i przenośne konsole, po wreszcie komputery przenośne klasy ultrabooków (np. MacBook Air).

Podczas składania zamówienia warto zwrócić jedynie uwagę, czy wybraliśmy europejską wtyczkę i na tym kończą się nasze troski. Ofertę w cenie 31,62 zł (najniższa cena w ost. 30 dniach to 50,92 zł) znajdziecie w linku poniżej. Warto spróbować ją jeszcze obniżyć monetami i innymi promocjami. Przesyłka jest za darmo.

