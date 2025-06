Rząd ostrzega! Polska w stanie wzmożonej czujności

Stopień BRAVO: odpowiedź na zagrożenia terrorystyczne

Drugi stopień alarmowy BRAVO (Zarządzenie nr 19) został wprowadzony w związku z dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie, w tym wydarzeniami w Ukrainie , oraz wzmożonym ruchem na granicy Polski. Jest to drugi w czterostopniowej skali stopień alarmowy, który można aktywować w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kluczowe jest, że na tym etapie konkretny cel potencjalnego ataku nie został zidentyfikowany . Wprowadzenie stopnia BRAVO oznacza konieczność zachowania szczególnej czujności przez odpowiednie służby i administrację publiczną oraz podjęcia przez nie stosownych działań prewencyjnych .

Stopień BRAVO-CRP: ochrona polskiej cyberprzestrzeni

Równolegle, na mocy Zarządzenia nr 20, wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP , który koncentruje się na przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Podobnie jak stopień BRAVO, jest on drugim z czterech stopni alarmowych, określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. BRAVO-CRP aktywuje się w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni , również bez wskazania konkretnego, zidentyfikowanego celu ataku. Ten stopień alarmowy także obejmuje teren całego kraju i ma na celu wzmocnienie ochrony systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz operatorów infrastruktury krytycznej .

Oba wprowadzone stopnie alarmowe mają charakter prewencyjny i są sygnałem dla odpowiednich służb do wzmożonej gotowości oraz monitorowania potencjalnych zagrożeń. Dla obywateli oznaczają one, że państwo podejmuje działania adekwatne do analizy bieżącej sytuacji bezpieczeństwa.